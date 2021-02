Nella serata dell’8 febbraio si è svolta l’ennesima puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’. Ed è davvero successo di tutto, visto che dopo un chiarimento avvenuto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono iniziate le furenti discussioni tra l’influencer italo-persiana, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Ormai i rapporti tra di loro sono arrivati ai ferri corti e ricucire prima della fine del reality show sarà molto difficile. Isolata anche Maria Teresa Ruta, accusata di dire falsità.

Il tutto è nato dalle sue rivelazioni su Francesco Baccini, smentite dal diretto interessato giunto in puntata. Ma nelle ultime ore è anche un’ex concorrente ad essersi sfogata e ad aver confessato di essere rimasta molto delusa. Stiamo parlando di Carlotta Dell’Isola, la quale ha ammesso di aver accettato con molta tristezza una decisione presa da un vippone. Non se lo sarebbe mai aspettato, anche perché pare ci fosse stato un accordo che avrebbe evitato l’eliminazione dell’ex gieffina. (Continua dopo la foto)















Carlotta Dell’Isola ha rilasciato un’intervista a ‘SuperGuida Tv’ e si è scagliata contro il concorrente Andrea Zenga: “Ci sono rimasta male quando mi ha nominata proprio perché tra di noi c’era un legame di amicizia. Pensavo che tra noi ci fosse un tacito accordo che non ci saremmo votati”. Ha comunque precisato che, nonostante quanto accaduto, non ha alcun rancore nei suoi confronti e quindi una volta terminata la trasmissione spera di poter riallacciare i rapporti. (Continua dopo la foto)















Inoltre, Carlotta Dell’Isola ha anche voluto smentire categoricamente la presunta lite avuta con Sonia Lorenzini e svelata da ‘CasaChi’ e dal giornalista Gabriele Parpiglia. L’ex ‘Temptation Island’ ha detto: “Ma è una cavolata. Io e Sonia ci sentiamo anche più volte nella stessa giornata. Non abbiamo mai litigato”. Poi un giudizio su Alda D’Eusanio: “Le parole che ha pronunciato sono state troppo forti. Nessuno può permettersi di parlare di cose che riguardano terze persone”, ha concluso. (Continua dopo la foto)









Carlotta aveva tra l’altro già scritto di Zenga qualche giorno fa, prima di cancellare il post: “Predica bene e razzola male. Finto come pochi, l’amicizia non sa neanche cos’è, noioso”. Nonostante avesse eliminato quelle durissime critiche, non si era parlato di altro in rete e ora è arrivata una sorta di conferma sul fatto che lei sia rimasta decisamente male per i comportamenti del gieffino.

