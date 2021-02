Solo una settimana fa, al GF Vip, Dayane Mello è stata colpita da un grave lutto. Il fratello Lucas è morto a 27 anni in un incidente stradale ma lei, impossibilitata a raggiungere la famiglia in Brasile, ha preferito rimanere nella Casa. Sono giorni difficili per lei, certo, ma nella puntata di lunedì 8 febbraio ha detto a Alfonso Signorini che va un po’ meglio.

Poco dopo ha ricevuto una sorpresa: il conduttore ha aperto il collegamento con Juliano Mello, il fratello maggiore di Dayane, ed è stato un momento molto emozionante per tutta la Casa. "Ho un sacco di nostalgia, mi manchi", le ha detto commosso ma incoraggiandola a continuare il suo percorso al Grande Fratello Vip: "Desidero tanta pace e tanta buona energia, spero che tu stia bene".















Poi Juliano si è rivolto a Rosalinda: "Volevo ringraziarti per tutto quello che stai facendo per mia sorella. La stai aiutando tantissimo. Le stai dando tanto amore e in qualche modo sono tranquillo. Stai facendo le mie veci. Grazie mille dal profondo del cuore", ha detto con le lacrime agli occhi per poi ringraziare anche gli altri vipponi e l'Italia intera per l'affetto che hanno fatto arrivare alla sorella.















Finita la diretta del GF Vip, come sempre, gli inquilini hanno parlato del più e del meno e di quanto accaduto in puntata prima di andare a letto. E proprio Dayane li ha lasciati a bocca aperta. La modella brasiliana ha confidato di sentirsi fortemente attratta da Alfonso Signorini. "È interessante. Intrigante. Mi arra**. È bello, mi piace! Ha questo modo di parlare…".











“Sai cos’è strano? Hai presente quando trovi un uomo che ti piace e abbassi lo sguardo… io con lui ho sempre questa cosa, mi imbarazza”, ha rivelato ancora Dayane. Gli altri hanno cercato allora di capire meglio cosa intendesse dire la Mello, pensando che forse si fosse solo espressa male. Ma no, a Dayane piace davvero Signorini e tra i più stupiti dalla rivelazione Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò.

