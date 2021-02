Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sempre più ai ferri corti al GF Vip. Lo ha detto anche Alfonso Signorini in diretta, aprendo il capitolo dedicato ai due influencer i cui rapporti nella Casa sono ormai praticamente azzerati. Una tensione che è stata affrontata anche in puntata, con Giulia che si sente attaccata e sotto accusa a ogni sua minima mossa e Tommaso che, con il pieno appoggio di Stefania Orlando, ritiene che il suo sia puro vittimismo.

“Se c’è una persona che si è isolata – ha spiegato Tommaso – sei stata tu, ti sei voluta isolare tu, per stare con Pierpaolo, stare insieme, risolvere le vostre cose. Quindi è ovvio che il tempo che rimane è poco e lo devi dividere con gli altri, ma non dire che ti abbiamo lasciato sola e siamo tutti contro di te, nessuno è contro Giulia”. (Continua dopo la foto)















E Giulia, dopo tutte le clip mostrate in diretta non ne può più: «Io accetto tutto perché mi metto in discussione, mi sembra diventato tutto troppo eccessivo, adesso ho l’ansia nel parlare e dire qualsiasi cosa. Non ce la faccio, sarò sbagliata io”. Ma c’è un precedente che ha fatto infuriare il pubblico del GF Vip: Tommaso ha rivelato agli altri cosa gli è stato detto in confessionale a proposito di Giulia e sui social è scoppiato il macello. (Continua dopo la foto)















Stando a quanto raccontato dall’influencer milanese, il GF Vip gli avrebbe chiesto di non far più bere la Salemi. Il tutto è riferito alla cena di qualche sera fa, in cui Giulia ha evidentemente esagerato con il vino, risultando ubriaca. Tornando alla rivelazione di Tommasi, se i suoi coinquilini sono rimasti un po’ perplessi, il pubblico social non ha apprezzato il fatto che Zorzi sia andato a sbandierare a tutti quanto gli era stato detto in confessionale. (Continua dopo foto e post)









Questa cosa è ridicola.

Ha avuto la sbronza presa male, ha pianto, sarà diventata pesante ma non ha messo in pericolo né se stessa né gli altri.

Non mi pare sia caduta o si sia buttata in giro. #prelemi #gfvip https://t.co/mVuhb7aDbf — dem (@xefronbear) February 8, 2021

Tommaso “In confessionale mi hanno detto di non fare più bere Giulia “ Ma quanto può essere becero e cattivo? Ma tienitelo per te, invece di fare piazzetta solo per umiliarla davanti a tutti. #prelemi #GFVIP — Har 56% 🖤 (@HE16__) February 8, 2021



“Ma quanto può essere becero e cattivo? Ma tienitelo per te, invece di fare piazzetta solo per umiliarla davanti a tutti”, si legge su Twitter. E ancora: “Questa cosa è ridicola. Ha avuto la sbronza presa male, ha pianto, sarà diventata pesante ma non ha messo in pericolo né se stessa né gli altri. Non mi pare sia caduta o si sia buttata in giro”. Poco dopo Tommaso ha chiesto agli altri di sfidarsi con Giulia in nomination. Questa settimana non è stato accontentato (a rischio ci sono Samantha, Andrea Zenga e Maria Teresa), ma scommettiamo che la tensione si è tutt’altro che spenta tra i due.

“È una bugiarda”. GF Vip, Francesco Baccini irrompe nella casa e nega il flirt con Maria Teresa. Poi racconta un particolare pesantissimo