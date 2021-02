Nella seconda parte di ‘Pomeriggio 5’, il programma di Barbara D’Urso, è stato dato spazio ad un argomento molto interessante. Anche se si è toccato ugualmente il tema coronavirus, si è voluto puntare più che altro sui viaggi dei personaggi famosi all’estero nonostante le limitazioni imposte dal momento. E la padrona di casa ha perso la pazienza quando ha ascoltato una testimonianza di una vip, che lei non ha assolutamente accettato di buon grado. Il suo commento è stato esplicito.

L'ospite in studio si stava difendendo a spada tratta, con motivazioni che però non stavano convincendo nessuno, quindi Barbara D'Urso ha deciso di intervenire per fare alcune precisazioni e rispondere per le rime alla donna. Tra l'altro la persona in questione non ha commentato sui social nel migliore dei modi i programmi della conduttrice e quest'ultima le ha detto: "Tu hai scritto delle cose antipatiche sui social network. Ma io volo alto, e come vedi ti ho ospitata lo stesso".















L'ospite in questione è Asia Gianese, la quale si è recata fuori dall'Italia per le vacanze. Barbara D'Urso, oltre a soffermarsi sulle critiche ricevute, ha voluto anche fare un vero e proprio appello alla ragazza, la quale dovrebbe assumere atteggiamenti decisamente più consoni: "Tu quando vai in televisione non puoi dire che vai all'estero per vedere i fuochi d'artificio oppure perché ci sono le palestre gratis e qua no. Non te ne accorgi, ma inviti la gente a lasciare l'Italia perché là è tutto più bello".















Asia ha proseguito nella sua difensiva e Barbara D'Urso ha replicato ancora: "Qua in Italia non possiamo spostarci neppure tra le regioni, capisci? Crescerà anche lei prima o poi, cambiamo argomento, Asia ti voglio salvare". Infatti, Kikò Nalli aveva iniziato ad attaccarla duramente e la conduttrice Mediaset ha preferito andare avanti con altri argomenti. Un momento sicuramente non facile da gestire per la padrona di casa di 'Pomeriggio 5', che ha iniziato la settimana in modo duro.









Qualche giorno fa Barbara D’Urso è intervenuta sulla vicenda Memo Remigi: “Nella mia vita non ho mai avuto una relazione, né di un minuto, né di un giorno, né di 4 anni come quella volta, con un uomo che aveva una moglie che l’aspettava a casa. La moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato. Sentire “Ho tradito mia moglie con Barbara d’Urso” mi ferisce”.

