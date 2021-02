Imprevisto in diretta televisiva a ‘La Vita in diretta’. Nel primo appuntamento della settimana Alberto Matano è stato costretto a fare i conti con un errore inaspettato, che lo ha costretto a rivolgersi al pubblico per spiegare tutto. Il suo programma informa sempre in maniera dettagliata su ciò che succede in Italia e da quasi un anno a questa parte inevitabilmente l’argomento principale è sempre la pandemia da coronavirus. E la gaffe è avvenuta proprio durante un servizio sul Covid.

Si stava parlando degli affollamenti e dunque delle situazioni al limite avvenute nell’ultimo weekend. Con l’arrivo delle zone gialle in quasi tutte le regioni italiane i cittadini sono usciti di casa con maggiore spensieratezza, anche se gli esperti hanno detto di non abbassare la guardia perché il virus non è andato via. A quel punto Alberto Matano ha lanciato un filmato che doveva illustrare il tutto nei minimi dettagli, ma si è registrato un problema che ha colto tutti di sorpresa. (Continua dopo la foto)















Il servizio de ‘La Vita in diretta’ era partito nel migliore dei modi, ma poi è avvenuto un intoppo. Lo stesso ha avuto una brusca interruzione ed è ricominciato nuovamente, costringendo il conduttore ad un intervento. Alberto Matano si è rivolto verso le telecamere ed ha affermato: “C’è stata una sovrapposizione, capiremo cosa è accaduto”. Subito dopo è corso ai ripari, facendo parlare uno degli ospiti in studio. Poi il presentatore Rai ha fatto una considerazione importante. (Continua dopo la foto)















Alberto Matano ha parlato anche della possibile apertura dei ristoranti durante la sera: “Il tema è sul tavolo. Alcuni spingono perché i ristoranti possano riaprire anche la sera. Gli esperti dicono ‘meglio a cena fuori che in 30 in casa’”. Per quanto riguarda questa decisione da assumere, presumibilmente si attenderà la formazione del nuovo governo capitanato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Al momento tutte le opzioni restano in lizza per il prossimo futuro. (Continua dopo la foto)









Nei giorni scorsi Alberto Matano, aspettando la nuova puntata de La vita in diretta, ha caricato nelle sue storie di Instagram un brevissimo spezzone di un’ospitata di Rocío Muñoz Morales proprio a La vita in diretta. Sull’immagine in questione, proveniente dal profilo dell’attrice, si legge: “Mister Matano, si vede che ci vogliamo bene!”. Inutile dire della valanga di commenti dei fan.

