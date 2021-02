Nella serata dell’8 febbraio andrà in onda una nuova puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’. E si preannunciano momenti di altissima tensione anche perché si è rovinato in maniera improvvisa il rapporto tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Anche la stessa Stefania Orlando non starebbe più sopportando i comportamenti della conduttrice televisiva e potrebbe davvero succedere di tutto in diretta. Ma a tenere banco è anche la vicenda Pierpaolo Pretelli-Giulia Salemi.

Sulla coppia nata nella Casa più spiata d’Italia si è concentrato il pensiero di Dayane Mello, la quale si è lasciata andare ad una considerazione molto forte. Sicuramente si parlerà anche di questo e per Alfonso Signorini potrebbe esserci una serata davvero movimentata. Sarà inoltre quasi sicuramente tirato in ballo lo spinoso argomento Alda D’Eusanio, espulsa immediatamente da Mediaset dopo le frasi su Laura Pausini e il marito Paolo Carta. Ma vediamo cosa ha detto la modella brasiliana. (Continua dopo la foto)















Bisogna innanzitutto ricordare che i rapporti tra Dayane Mello e i due piccioncini non sono mai stati tranquilli. Dopo il gravissimo lutto della sudamericana, che ha perso suo fratello Lucas, sono state deposte le armi ma pare che adesso stiano nuovamente emergendo i problemi di sempre. Giulia e Pierpaolo le sono stati comunque molto vicini in quel dolorosissimo momento, ma ora la giovane brasiliana ha deciso di sbottare nuovamente contro i Prelemi. La tensione resta dunque altissima. (Continua dopo la foto)















Dayane Mello avrebbe dunque perso nuovamente la pazienza e avrebbe affermato: “Hanno rotto i co…i”. Un vero e proprio attacco nei confronti di Pretelli e della Salemi, che una volta che sapranno tutto questo risponderanno sicuramente per le rime. Sia la sudamericana che Tommaso Zorzi non hanno gradito il fatto che Giulia non abbia salvato l’influencer 25enne come primo finalista. L’atto conclusivo del reality show si avvicina e le polemiche e gli insulti aumentano a dismisura. (Continua dopo la foto)









A proposito del fratello, Dayane Mello aveva raccontato qualche giorno fa: “Mi succede sempre così. Era un anno che ero felice, avevo superato i miei problemi e devo aver fatto tanto male nella mia vita passata. stavo ricominciando e mi succede questo. È come se il treno stesse andando nella direzione giusta e di nuovo ho perso la direzione. Non so dove iniziare, non so se continuare, mi sento in colpa”.

“La lite prima del GF Vip ed è saltato tutto”. Tommaso Zorzi, mai una parola nella Casa ma ecco cosa è successo con la super vip