La nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda si annuncia ricca di sorprese e colpi di scena clamorosi. La recente squalifica di Alda D’Eusanio per le incredibili accuse all’indirizzo del compagno di Laura Pausini, il musicista Paolo Carta, costate anche una querela alla giornalista, ha rimescolato tutte le carte. Il televoto è stato infatti annullato in seguito alla decisione della produzione, ma i temi caldi restano comunque tanti.

Naturalmente il lunedì è dedicato alla diretta che crea sempre molte aspettative e rende l'atmosfera elettrica all'interno della casa. Inoltre c'è una particolarità tutta da gustare, che riguarda un'ex partecipante del GF Vip. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, che proprio lunedì 8 febbraio compie 41 anni e di cui si fa in queste ore un gran parlare. Gli auguri di Flavio Briatore e del figlio Nathan non sono passati inosservati e sono in tantissimi a sognare il ritorno di fiamma tra la showgirl e l'ex marito.















Tutti sanno che Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del GF Vip due mesi fa subito dopo la notizia del prolungamento del programma. Naturalmente la sua assenza non ha impedito che gli inquilini continuassero a parlare di lei, soprattutto per la sua storia con Pierpaolo Pretelli. Il modello, adesso, si sta consolando tra le braccia di Giulia Salemi, con cui la relazione, a dispetto delle malelingue, procede. E proprio il faccia a faccia tra Elisabetta e Giulia è stato uno dei più seguiti, con i fan divisi in due fazioni.















Ora non sappiamo se ci sarà un altro confronto tra Elisabetta Gregoraci e uno dei vipponi nella casa, ma di sicuro a Tommaso Zorzi è stata fatta una richiesta molto particolare. La produzione ha, infatti, invitato gli inquilini della casa, attraverso un messaggio in confessionale, a preparare una torta per festeggiare tutti insieme il compleanno di Elisabetta. Che sia il preludio di un ritorno all'interno della casa?









Certo l’idea che i vip preparino una torta per il compleanno di Elisabetta Gregoraci, con quest’ultima che resta fuori dalla casa a guardare sembra davvero poco credibile. Molto più probabile che a Eli sia concesso di rientrare proprio in occasione di una giornata così speciale. E se ciò dovesse davvero avvenire cosa succederà con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Possibile che la loro storia rovini la festa? Difficile dirlo, tra poco lo scopriremo…

