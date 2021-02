Il flirt tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga è uno degli argomenti più discussi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi l’attrice ha anche scritto una lettera al figlio di Walter Zenga e ha voluto raccontagli alcune sensazioni che sta provando. Lo sportivo ha ammesso di essere attratto da Rosalinda e ha mostrato affinità, ma ha anche affermato che non potrebbe mai accadere nulla fra loro visto che lei è ancora fidanzata.

“Sono solo parole carine…Beh molto carine – ha detto Andrea, parlando con l’amico Andrea Zelletta -. Ma io sono sincero, c’è un rapporto bellissimo tra me e Rosalinda, ma un biglietto così non me l’ha mai scritto. Poi lo so che la tua situazione, ti senti un attimino…Ma più per lei, non mi permetterei mai, quello più che altro, sono stati giorni un po’ così”. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore Giulia Salemi ha ripreso l’argomento proprio con Andrea Zenga che per l’ennesima volta ha ribadito il suo pensiero. Non vuole iniziare nulla con Rosalinda soprattutto perché ha un fidanzato fuori dalla casa: “Non c’è niente tra noi, lei è fidanzata da 10 anni e sta per andare a convivere…”. A questo punto anche Giulia Salemi ha voluto dire la sua. (Continua dopo la foto)















L’influencer si è espressa in maniera molto chiara dopo lo scherzo che gli altri coinquilini hanno fatto alla Cannavò: hanno scritto un finto biglietto di risposta al suo spacciandosi per Zenga junior: “È una cosa che stanno creando gli altri. Se aveste qualcosa da nascondere, avreste reagito in modo diverso…”, ha argomentato Giulia. E anche Andrea ha rivelato di non aver proprio nulla da nascondere. (Continua dopo la foto)









Infine Andrea Zenga ha ricordato di aver anche nominato Rosalinda Cannavò (del resto anche lei lo ha nominato). E Giulia Salemi con il sorriso sul volto ha ripescato un aneddoto. “Ricorda, ho nominato Pierpaolo ed è nato l’amore…”. Chissà se tra l’attrice e Zenga junior succederà la stessa cosa. Al momento da parte di Andrea c’è chiusura e lui lo ha fatto capire in più occasioni.

“Io e Myriam Catania? Ecco la verità”. Mario Ermito, dopo la soffiata sul flirt vuota il sacco