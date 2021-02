Poche ore alla diretta del Grande Fratello e tanta carne al fuoco. Una settimana durissima quella appena trascorsa, segnata dalla morte di Lucas, fratello di Dayane Mello scomparso a seguito di un terribile incidente stradale. Aria pesante ma la voglia di sorridere ha poi preso il sopravvento. Grande protagonista Tommaso Zorzi che nei giorni scorsi è stato al centro di pesanti critiche.

Per chi non avesse seguito aveva deciso di fare una confidenza davvero spinta, proprio perché non riesce più a tenersi tutto per sé. Tommaso, nel dettaglio, ha confessato di iniziare a sentire i sintomi dell'astinenza sessuale e si è detto pronto a tutto per una notte di passione con un uomo. Tra l'imbarazzo generale l'influencer aveva poi aggiunto di aver individuato il soggetto adatto, sollecitato dalle domande aveva detto con la massima trasparenza: "Andrebbe bene chiunque".















Ieri poi, con un'uscita che non era piaciuta al pubblico da casa, aveva scherzato su Maria Teresa Ruta esibendosi nell'imitazione delle conduttrice. Una caricatuara di cattivo gusto dall'inizio, ancora di più quando Tommaso, nascosto in un ipotetico confessionale aveva risposto a Dayane Mello che aveva chiesto: "Che sta facendo?". E Andrea Zelletta aveva risposto: "Piange". A quel punto, l'influencer milanese ha chiesto agli altri: "Volete vedere l'imitazione di Maria Teresa?". E aveva mimato una smorfia di dolore mentre piagnucolava.















Ma chi di scherzo, e presa in giro, ferisce, di scherzo perisce. Così a sua volta Tommaso Zorzi era rimasto vittima degli intrighi di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò che avevano fatto ritrovare un biglietto anonimo con parole di lei che esprimevano stima e affetto verso il figlio dell'ex portiere dell'Inter. Tommaso Zorzi l'aveva raccolto e, cascandoci con tutte le scarpe, aveva detto: "Questo è uno scoop. Devo parlare con Alfonso. Ho lo scoop. Alfonso se mi stai ascoltando, ho uno scoop!".











Quando poi è stata rivelata la verità, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che era vicino a lei avevano deciso di rendere pan per focaccia agli altri vipponi. Con un contro scherzo a dir poco diabolico. Stasera, in puntata uno di loro fingerà di lasciare il GF perché offesi da questo scherzo. Si annunciano momenti di grande divertimento.

