Barbara D’Urso da pochissime ore ha ricevuto una notizia davvero funesta che le ha sicuramente cambiato il corso della giornata. Niente dolce risveglio a base di brioche, cappuccino e ottime notizie dal mondo, per Carmelita oggi è un giorno in cui non si può decisamente festeggiare.

Vi raccontiamo subito il motivo che ha reso la giornata di Barbara D'Urso tutt'altro che felice, questa volta la colpa pare sia di un'altra donna, che proprio in un momento delicatissimo è venuta a romperle le uova nel paniere. Insomma, quello che si sta svolgendo in questi giorni nella vita della D'Urso è un Eva contro Eva in piena regola. Vediamo cosa è successo.





























Live Non è la D’Urso arranca, la Barbarona nazionale è stata nuovamente sconfitta da lei… quella che nelle ultime settimane è stata incoronata regina indiscussa dello share. Nella serata di ieri, domenica 7 febbraio 2021, su Rai1 Mina Settembre, interpretata da una magistrale Serena Rossi, ha conquistato 6.172.000 spettatori pari al 24.8% di share. Mentre su Canale5 la Barbara D’Urso soffriva, infatti Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.079.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.173.000 spettatori (4.2%), mentre 9-1-1: Lone Star ha incollato 1.134.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Deadpool 2 ha intrattenuto 1.471.000 spettatori (6%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato 3.543.000 spettatori con il 13.2%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha intrattenuto 1.595.000 spettatori con il 9%. (Continua dopo le foto)









Su Rete4 Sobibor – La grande fuga totalizza un a.m. di 824.000 spettatori (3.5%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.540.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 926.000 spettatori con il 6.6% nella seconda parte (presentazione a 1.418.000 e il 5.2%). Su Tv8 Family Food Fight segna 281.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Sapore di mare è seguito da 358.000 spettatori con l’1.4%. Su RealTime 90 Giorni per Innamorarsi – E poi… conquista 349.000 spettatori (1.3%) nella prima parte e 437.000 spettatori (2.1%) nella seconda parte. Sul 20 Extraction è scelto da 396.000 spettatori (1.6%). Su RaiMovie I tre moschettieri incolla 415.000 spettatori (1.6%). Su SkySportSerieA il posticipo Lazio-Cagliari è visto da 336.000 spettatori (1.2%).

