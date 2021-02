Non è un momento particolarmente positivo per Andrea Zelletta, al centro delle polemiche dal primo giorno in cui ha varcato la porta del Grande Fratello Vip. Nelle scorse settimane si è parlato a lungo del presunto tradimento di Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta. Tanto dentro, quanto fuori dal GF Vip il gossip ha dominato le cronache e devastato lui, recluso nella Casa e assalito dai dubbi nonostante abbia sempre detto di non averne sulla sua compagna.

Poi lei, che ha conosciuto il gieffino a Uomini e Donne, ha messo il veto diffidando il GF Vip. Andrea, a quel punto, ha deciso di fidarsi ciecamente di lei chiudendo la questione. Le indiscrezioni e i presunti nomi sono però continuati a uscire, anche se di fatto lui non ne ha più parlato e quindi il rumor si è pian piano sgonfiato. E ora a fare chiarezza sulla questione ci ha pensato un ex concorrente del reality.















Giacomo Urtis, che ha partecipato fino a poco tempo fa al GF Vip di Alfonso Signorini ha rilasciato in un'intervista sull'ultimo numero del magazine Vero e rivelato di aver parlato a Milano con una persona fidata che ha smentito seccamente questo gossip su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: "Rientrando a Milano ho avuto modo di parlare con un amico del presunto amante e mi ha detto che non è successo assolutamente nulla".















Tutto tranquillo insomma anche se dentro la casa qualcosa bolle in pentola e per Andrea Zelletta si mette male. Tutto parte da Andrea Zenga che mette a punto un piano perfido: Samantha e Rosalinda devono far credere a Zelletta di aver origliato una conversazione segreta, in cui Pierpaolo gli prometteva di fare il suo nome, e non quello dell'amico, nella catena di salvataggio,











Un piano che funziona benissimo visto che Andrea Zelletta cade subito nella trappola e la sua delusione lo conferma: “Va bene, è libero di fare quello che gli pare. Se dovesse esserci questa scelta, ci rimarrei male, ma direi ok, non me la aspettavo”. Poi però cede all’emozione. “In passato gli avevo promesso che avrei diviso il montepremi con lui, ma lui non ha mai risposto di voler fare lo stesso con me”, dichiara con gli occhi lucidi Zelletta. Per fortuna di Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli poi racconta la verità e tutto torna calmo.

