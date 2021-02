“Fatta fuori”. Ornella Vanoni, stoccata durissima alla Rai. Cosa c’è dietro l’allontanamento della cantautrice dalla tv

Ornella Vanoni, la notizia fa il giro del web alla velocità della luce. Ben 65 anni di carriera per un’artista che continua a collezionare successi. Non ultimo il suo ultimo album, Unica, in cui vanta la collaborazione di tanti altri cantanti celebri, come Francesco Gabbani che ha firmato il suo singolo, Un sorriso dentro al pianto. E per Ornella Vanoni arriva anche un’altra novità.

Confermata la sua presenza ma solo come ospite della nuova edizione del Festival della musica italiana. Amadeus ha confermato tutto e per questo Sanremo 2021 vedremo la celebrità salire sul palco dell'Ariston durante una delle cinque serate della gara che quest'anno raggiungerà la quarta partecipazione di fila alla kermesse canora. Infatti se nel 2018 è apparsa tra i Big in coppia con Bungaro e Pacifico, nel 2019 era stata ospite al fianco di Virginia Raffaele.















E ancora nel 2020, al suo fianco il messinese Alberto Urso per un'esibizione cover da sogno. E non mancherà all'appello proprio nell'anno in cui cadono i festeggiamenti per un lungo percorso durato 65 anni che ha fatto volare il suo nome fino ai primi posti in classifica nazionale e non solo. Ma a proposito di Sanremo 2021, durante un'intervista rilasciata per Il fatto quotidiano, Ornella ha aggiunto qualcosa.















Le affermazioni della cantante sono state rivolte proprio al direttore di rete, Stefano Coletta: "Il direttore di Ra1 non mi vuole per una prima serata dedicata a me, per lui non sono popolare, ma troppo sofisticata, troppo qui o troppo là". E il suo nome sarà comunque omaggiato insieme a quello di Patty Pravo, Loredana Bertè e i Ricchi e poveri.









Sarebbe stata esclusa dalle prime serate della messa in onda, a detta sua, proprio per volere di Coletta, dal qualche al momento non è arrivata alcuna replica. Ma della Vanoni si ricorderanno non solo le sue canzoni da brivido, bensì anche i suoi modi spesso giocati tra l’eleganza e l’ironia. Un esempio? Correva Una storia da cantare, in onda su Rai uno nel 2019 quando prima di esibirsi lamentò più volte “Non si vede un c***o, scusate, dai con questa luce. Ricomincio”.

