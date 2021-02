Continua ad esserci grande attenzione sul futuro di Mara Venier. La conduttrice, reduce da risultati entusiasmanti con il suo Domenica In, aveva spaventato i tanti ammiratori affermando di voler ‘staccare’ per dedicare più tempo alla propria famiglia. Una scelta che però non è ancora diventata definitiva. D’altra parte prima di lasciare la sua ‘creatura’, con cui ha vinto la sfida di ascolti contro l’amica Barbara D’Urso, ci vuole pensare bene.

Anzi, proprio recentemente la stessa Mara ha rivelato: “Ho pensato a lasciare perché ero preoccupata che il lavoro sottraesse tempo alla mia vita privata. Poi ho riflettuto su quanto mi mancherebbero il mio pubblico e i compagni di lavoro, che costituiscono per me una seconda famiglia e ho fatto un passo indietro”. E adesso spunta una clamorosa indiscrezione proprio sul futuro di zia Mara… (Continua a leggere dopo la foto)















La parabola di Mara Venier a Domenica In è stata molto particolare. Dopo un’assenza di anni Mara ha fatto il suo ritorno al programma, riuscendo ad ottenere un successo probabilmente insperato. Prima di Domenica In, però, Mara era entrata a far parte della giuria di “Tu si que vales”. Adesso spuntano fuori interessanti dichiarazioni che Mara Venier ha rilasciato all’amico Teo Mammuccari, svelandogli il desiderio di tornare nella giuria. (Continua a leggere dopo la foto)















Ovviamente in mezzo c’ è sempre l’ipotesi che Mara Venier lasci Domenica In proprio quest’anno. Sulla sua decisione è intervenuto anche il giornalista e opinionista Alessandro Cecchi Paone che, sulle pagine di Nuovo Tv, ha spiegato: “Sta pensando a che cosa fare, visto l’enorme successo che ha da anni”. Bisogna, infatti, tenere conto dello speciale rapporto che lega Mara a Maria De Filippi. Per quest’ultima riportare la Venier in giuria con Teo, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Rudy Zerbi non sarebbe affatto impossibile. (Continua a leggere dopo la foto)









Proprio Mara Venier ha infatti ammesso, nel corso dell’intervista a Teo Mammuccari, di sentire la mancanza per Tu si que vales, che l’ha fatta tanto divertire nel corso degli anni. Mara è arrivata a dichiarare un significativo “mai dire mai”. E secondo Alessandro Cecchi Paone le sue parole non sono da prendere alla leggera: “Mara non ci prende in giro ed è attenta al suo pubblico” ha spiegato il noto divulgatore.

“Ora ho deciso”. Mara Venier, la scelta più difficile della sua vita. La ‘zia’ rompe il silenzio