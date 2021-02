GF Vip, Alda D’Eusanio non ci sta. Dopo l’eliminazione arriva la sfuriata che fa già discutere

Alda D’Eusanio, la reazione dopo la squalifica dal GF Vip. Non potevano mancare le prime parole a caldo da parte della conduttrice. La sua permanenza nella casa più spiata d’Italia non ha avuto l’esito sperato. Infatti la squalifica della D’Eusanio ha sollevato un vero e proprio marasma social dopo le affermazioni dell’ormai ex gieffina sul compagno di Laura Pausini, Paolo Carta.

È accaduto tutto troppo velocemente, al punto che Alda D'Eusanio non ha ancora ben capito i motivi precisi che hanno spinto la redazione del programma alla sua squalifica. Non c'è stato nessun saluto ai compagni della casa, e il silenzio della conduttrice è stato molto più loquace di mille altre parole. Alda era entrata in casa solo 8 giorni fa e questa settimana si trovava in nomination insieme a Samantha De Grenet.















Le sua dichiarazioni a caldo non potevano che essere di disorientamento e confusione: "Appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo". Il motivo che ha fatto correre ai ripari sembra essere stata l'accusa mossa contro Paolo Carta ovvero quella di essere un uomo violento e manesco nei confronti della compagna. Le affermazioni della giornalista hanno fatto indignare gran parte del pubblico.















Ma non solo, perchè le conseguenze delle sue parole hanno richiesto anche un immediato intervento da parte dei diretti interessati, Laura Pausini e Carta che hanno già manifestato la decisione di agire per vie legali nei suoi confronti. Tutto attraverso un comunicato dove hanno ulteriormente specificato che i ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne.









Ma l’uscita di scena di Alda D’Eusanio pare non si sia fatta sentire all’interno della casa del GF Vip. Solo dopo l’accaduto è stato Tommaso Zorzi ad aver spifferato con tono di voce basso prima a Samantha, poi a Stefania, della squalifica della gieffina. Nessun altro dettaglio, nell’attesa che durante la prossima puntata del reality sia spiegato a tutti il motivo della squalifica.

