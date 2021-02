Dopo quello che è successo nella serata di ieri Tommaso Zorzi potrebbe perdere terreno nella battaglia per la vittoria finale. L’influencer infatti non perde occasione per attirare gli occhi su di sé. Nei giorni scorsi aveva imbastito un discorso, diventato poi decisamente hot, insieme ai coinquilini Dayane Mello, Andrea Zelletta e Andrea Zenga.

Per chi non avesse seguito aveva deciso di fare una confidenza davvero spinta, proprio perché non riesce più a tenersi tutto per sé. Sta attraversando un vero e proprio momento di astinenza ed è pronto a risolvere questo problema con una decisione clamorosa. Tommaso Zorzi aveva detto che gli manca molto poter trascorrere una notte intima con un uomo. E aveva ammesso che sa già chi poter contattare per esaudire questo desiderio. Zelletta lo ha allora punzecchiato, dicendogli di non rivelare molto per evitare di far ingelosire Francesco Oppini. Continua dopo la foto















L’influencer ha aggiunto che ovviamente gli farebbe piacere trascorrere del tempo col figlio di Alba Parietti, ma non è una cosa possibile essendo etero. Poi l’annuncio definitivo, che aveva lasciato di stucco. “Sogno una notte d’amore con chiunque, una chia…a me la faccio, a pecora. Tempo una settimana e mi prendo la gonorrea”. Continua dopo la foto















Non bastasse il siparietto trash stavolta Tommaso Zorzi ha fatto discutere per la sue parole su Maria Teresa Ruta. Gli inquilini chiedono a Tommaso Zorzi chi ci sia in confessionale e lui fa il verso di Maria Teresa Ruta. A quel punto gli altri iniziano a sghignazzare. Non è tutto. Poi Dayane Mello chiede: “Che sta facendo?”. E Andrea Zelletta risponde: “Piange”. A quel punto, l’influencer milanese chiede agli altri: “Volete vedere l’imitazione di Maria Teresa?”. Mima una smorfia di dolore e piagnucola. Continua dopo la foto











Il siparietto ha fatto infuriare i fan. Immediati i commenti su Twitter. “Qui mi sei veramente caduto – scrivono alcuni utenti – ai tempi di Massimiliano lo imitavi con lui in presenza ed era divertente. Ma deriderla alle spalle è grave”. E c’è chi ci va giù pesante: “È bullismo”.

Ti potrebbe interessare: Coniugi di Bolzano, la reazione di Benno dal carcere. È successo dopo il ritrovamento del corpo della madre