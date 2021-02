Per Giulia Salemi è forse uno dei momenti più difficili da quando è entrata al ‘Grande Fratello Vip’. Nelle ultime ore ha infatti avuto una lite clamorosa con Pierpaolo Pretelli e c’è chi teme che possano esserci ripercussioni sulla loro relazione sentimentale. Ma questo non è stato l’unico litigio di giornata, visto che ha avuto anche una discussione con Stefania Orlando. Quest’ultima l’ha infatti nominata nelle nomination della puntata del 5 febbraio e l’influencer è rimasta delusa.

La conduttrice televisiva ha provato a farla ragionare e a spiegarle le ragioni che l'avevano indotta a puntare il dito contro di lei, ma Giulia Salemi non ha accettato le precisazioni ed è parsa molto triste. Adesso, anche se lei non ne è ancora a conoscenza, è stata attaccata anche da una persona che si trova all'esterno della Casa. La vip, che si proclamava comunque amica, ha ammesso di essere rimasta molto male dopo aver ascoltato alcune affermazioni da parte della gieffina.















Giulia ha infatti detto di non avere praticamente alcuna amica che la comprende. E Soleil Sorge ha riferito di essere rimasta delusa da questa considerazione della vippona. Rispondendo ad alcuni utenti, ha infatti affermato: "Da quel che dice Giulia nella Casa del GF Vip ha poca fiducia negli affetti in generale, è molto gelosa del suo lavoro e delle sue cose e forse questo la porta ad avere delle insicurezze sui suoi rapporti interpersonali. Per questo ho compreso le sue parole".















Soleil Sorge, a proposito di Giulia Salemi, ha aggiunto: "Ho capito quando ha detto di non avere amiche, ma a dirla tutta mi ha davvero delusa e rattristata. Dunque ad oggi non saprei più descrivere il nostro rapporto". Le due giovani si sono conosciute per la prima volta alcuni anni fa durante 'Miss Italia', ma qualcosa sembra adesso cambiata. Soleil ha infatti riferito ancora: "Ci conosciamo dal 2014 quando facemmo Miss Italia insieme, siamo rimaste amiche negli anni, almeno da parte mia".









In conclusione Soleil ha fornito un suo giudizio sul reality show di Alfonso Signorini: “Forse il miglior GF Vip fino ad ora, per le dinamiche e i personaggi. Mi piace molto la vibe nella Casa e in studio con Signorini. Troppe battute a sfondo sessuale o sessiste da parte degli opinionisti e forse troppa attenzione alle love story ostentate. Per il resto lo sto adorando e seguendo con molto piacere”.

