Il sabato pomeriggio di ‘Amici 20’ definirlo incandescente è un eufemismo. Innanzitutto c’è stato un duro scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Il primo è stato accusato di essere una persona falsa e pretestuosa, invece la maestra è stata ritenuta non coraggiosa. Le parole volate sono state davvero molto forti e non è stato facile per Maria De Filippi mantenere la calma. Ma il caos è accaduto anche nel versante ballo, visto che è ormai più che nota la rivalità creatasi tra due insegnanti.

Lorella Cuccarini ha perso letteralmente la pazienza nella puntata del 6 febbraio e tutto questo sta diventando ormai una costante. La padrona di casa ha mandato in onda un filmato che ha permesso di fare il riepilogo su un episodio avvenuto nei giorni scorsi. Si stava parlando infatti di un provvedimento assunto nei confronti di uno studente della scuola. E il video in questione non è piaciuto per nulla all’ex conduttrice de ‘La Vita in diretta’, che non ha perso tempo e ha attaccato. (Continua dopo la foto)















In particolare è stato fatto vedere il momento nel quale Alessandra Celentano ha sgridato in settimana gli allievi, accusati di non essere stati solidali nei confronti di un suo studente che ha incassato un provvedimento disciplinare. Lorella Cuccarini, al termine del filmato, ha affermato: “Ma è diventata la preside della scuola? Oppure si è incarnata nella produzione? Se se la preside allora facciamo un passo indietro. Se invece non lo sei allora qui c’è stato un vero abuso di potere”. (Continua dopo la foto)















Alessandra ha replicato: “Mi aspettavo solamente solidarietà”. Ma questa giustificazione non ha convinto Lorella Cuccarini, la quale l’ha invitata a confrontarsi con lei e Veronica Peparini: “Se c’è qualcosa che non va devi discutere con noi. Troppo comodo con i ragazzi. Che vuoi che ti dicano? Non c’è contraddittorio, forse è quello che vuoi”. Anche tra di loro, come già ipotizzato tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, una pace o quantomeno una tregua sembra difficile da prevedere a breve. (Continua dopo la foto)









Nelle scorse ore Alessandra Celentano aveva scritto una lettera contro Lorella Cuccarini: “Ha preferito proteggere gli allievi togliendoli continuamente le castagne dal fuoco, provocando danni difficilmente riparabili in futuro. Non condivido l’idea della signora Lorella Cuccarini. Quella in cui sostiene che ballare una coreografia non perfettamente adatta alle capacità di un ballerino possa nuocere all’allievo”.

