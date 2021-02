Ancora una volta la puntata del sabato di ‘Amici 20’ è stata caratterizzata da uno scontro totale tra alcuni professori della scuola. Protagonista della vicenda è stato Rudy Zerbi, che si è innervosito non poco per quello che era successo in precedenza. Il litigio si è scatenato per l’allievo Esa, infatti nonostante quest’ultimo avesse avuto un atteggiamento non consono nella scorsa puntata, l’insegnante aveva preferito lasciar passare tutto ed evitare di prendere provvedimenti a suo carico.

Maria De Filippi ha dunque ripercorso la vicenda e Rudy Zerbi ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinto a intraprendere questa strada. Secondo lui, si ha di fronte un giovane di appena vent’anni che si è sfogato dopo aver ricevuto delle critiche considerate non corrette. Zerbi ha infatti affermato che essere definito stonato come una campana è un insulto che nessun cantante riesce ad accettare. In un certo senso ha cercato di difendere il suo studente, che ha reagito d’istinto. (Continua dopo la foto)















Quelle parole erano state proferite da Anna Pettinelli, con la quale nelle scorse ore si è scontrato apertamente. Per la conduttrice radiofonica il ragazzo è da considerare “indifendibile” ed ha precisato: “Non è stonato come una campana, ma stona. Cosa dovrei dire? Che è quello che stona di più, ti piace?”. Rudy Zerbi ha allora domandato alla collega per quale ragione non ha detto la stessa cosa a Sangiovanni: “Hai solo paura di essere una persona impopolare e te la prendi con Esa”. (Continua dopo la foto)















Anna Pettinelli non ci ha visto più ed ha attaccato ancora: “Sei falso e pretestuoso. Non mi dire queste cose che mi fai imbufalire. Come ti permetti di dire che ho paura di essere impopolare”. Dopo che ha affermato che non dice nulla su Sangiovanni esclusivamente perché non le vengono poste domande, Rudy Zerbi ha replicato: “Ah perché tu sei una che si fa problemi a parlare?”. Nemmeno successivamente c’è stata una sorta di compromesso, quindi le loro posizioni sono divergenti. (Continua dopo la foto)









In passato si era litigato con Arisa. Nonostante Rudy Zerbi la critichi, Arisa non ha intenzione di modificare i propri metodi d’insegnamento. Lei ha spiegato che il suo non vuole essere un atteggiamento di eccessiva protezione verso gli allievi, ma semplice supporto. Anche lei ha confessato di non apprezzare alcuni allievi dei colleghi ma, nonostante ciò, preferisce ad Amici 20 non criticare nessuno.

