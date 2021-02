Nella serata del 5 febbraio è andata in onda una nuova puntata di ‘Stasera Italia’, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli. E per la padrona di casa si sono vissuti dei momenti di grande imbarazzo e anche nervosismo per un’affermazione di un ospite davvero incredibile. I telespettatori incollati in quel momento davanti alla televisione sono rimasti a bocca aperta per quella dichiarazione clamorosa, alla quale ovviamente la donna non ha potuto fare altro che dissociarsi.

L’argomento toccato in quei frangenti era la formazione del nuovo governo, con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi alle prese con le consultazioni con i vari partiti per cercare di uscire dalla fase di stallo. Si stava dunque facendo un’analisi politica complessiva, puntando l’attenzione sulle intenzioni della Lega di Salvini e del Movimento Cinque Stelle. Ad una specifica domanda di Barbara Palombelli, ecco che è arrivata una risposta decisamente scioccante. (Continua dopo la foto)















Tra i vari ospiti presenti in studio c’era anche Vittorio Feltri e proprio a quest’ultimo la presentatrice si è rivolta, dicendogli: “Chi vorresti al governo?”. La replica del giornalista ha sollevato polemiche sul web. In un primo momento lui si era soffermato semplicemente su Draghi e sul futuro dell’Italia: “L’Italia ha bisogno di una maggioranza che non sia costituita da cinque, sei partiti. Con una maggioranza così spezzettata non si può andare d’accordo. Ognuno ha i suoi interessi”. (Continua dopo la foto)















Barbara Palombelli ha poi detto: “Mi faccia dei nomi di persone importanti che vorrebbe al governo”. E Feltri ha asserito: “Hitler”. In pochi secondi nello studio di ‘Stasera Italia’ c’è stato il gelo totale. Poi la padrona di casa ha ripreso la parola, infastidendosi per ciò che era appena successo: “Come, non…Se è una battuta non mi piace per niente”. L’ospite ha cominciato a ridere, prima di aggiungere: “Eh va beh, fa niente. Madonna santa, non si può dire niente”. E l’argomento si è chiuso qui. (Continua dopo la foto)









#Feltri sicuramente non vuole Hitler al governo. Però su Hitler non si può scherzare. Brutto brutto davvero #hitler#feltri pic.twitter.com/9Wdr3b9cMM — Nives Chiara 🔴⚫🇮🇹 (@Nives_Chiara) February 6, 2021

Nel dicembre scorso si era invece verificato un imprevisto in diretta. In pratica l’audio è letteralmente saltato per alcuni istanti, durante i quali il pubblico a casa e la conduttrice hanno fischi fastidiosi. Un inconveniente tecnico che ha colto alla sprovvista anche la stessa Barbara Palombelli, assordata dai fragorosi rumori che le risuonavano nelle orecchie tramite gli auricolari.

