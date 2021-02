“Cosa succede durante il programma”. Dopo tanti anni Marcello, lo storico postino di C’è Posta per Te, lo ammette

C’è posta per Te, la rivelazione di Marcellino colpisce tutti. Ormai l’appuntamento è diventato imperdibile per il sabato sera italiano. Il programma di Maria De Filippi continua a collezionare un successo dopo l’altro. E a distanza di poche ore dal serale, Marcellino lo confessa. Non è il solo davanti alle storie raccontate in studio a farlo accadere. Scopriamo di cosa si tratta.

Il programma Mediaset riesce da anni a fare affezionare. Merito della reginetta di casa, l’intramontabile Maria De Filippi, ma anche del suo staff di postini, sempre al suo fianco. Tra questi, spicca senza dubbio Marcellino che durante un’intervista rilasciata per Tv sorrisi e canzoni ha raccontato alcuni aspetti che comporta il suo mestiere. Grazie ai postini, infatti, i messaggi giungono a destinazione. (Continua a leggere dopo la foto).















Marcello Mordino, postino di 65 anni noto a tutti come Marcellino è sicuramente il volto più celebre del programma. Il postino infatti conta la bellezza di aver presenziato a ben 23 edizioni. Ormai il pubblico italiano non può che accostare il suo nome all’amata bicicletta con cui consegna la posta e al suo dolce e simpatico carattere dal sorriso contagioso. (Continua a leggere dopo la foto).















La rivelazione da parte di Marcellino dà ulteriore prova del successo conseguito negli anni dal programma firmato Mediaset. E sicuramente non sarà il solo a farlo accadere di fronte alle tante e svariate storie portate in studio: “Mi commuovo quando si parla di storia dei rapporti tra genitori e figli”. Il merito di C’è Posta per te è proprio quello di lasciare che tutti si possano identificare nelle storie e trarne insegnamento. (Continua a leggere dopo le foto).









Ma il racconto di Marcellino non si ferma a questo. Il postino confessa a tutti qualcosa in più: “Una volta ho dovuto aspettare quasi quattro giorni a Seccagrande, vicino Agrigento. Alla fine abbiamo chiesto rifugio in una pizzeria”. Poi ovviamente aggiunge una riflessione sul particolare periodo che vede ancora in corso l’emergenza sanitaria: “Con il Covid-19 è importante stare attenti a tante cose”.

