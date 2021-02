La puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’ ha riservato molte sorprese. E anche dopo la stessa è successo praticamente di tutto. Infatti, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno avuto un litigio furibondo e l’influencer italo-persiana è scoppiata a piangere perché delusa dalla sua dolce metà. Non è stata però l’unica delusione della ragazza, che ha manifestato tutta la tristezza nelle ultime ore. Per lei è decisamente un momento no, che spera di superare ovviamente quanto prima.

Giulia Salemi non ha gradito in particolare un atteggiamento assunto in puntata da una coinquilina. Una scelta di quest’ultima che ha lasciato di sasso l’ex fidanzata di Francesco Monte, che mai si sarebbe aspettata una sorta di tradimento simile. Arrivati quasi a ridosso della finale, presumibilmente molti stanno mettendo in atto delle strategie per cercare di trionfare. Giulia, quando si è svegliata nella mattinata del 6 febbraio, ha messo in mostra tutta la sua angoscia per quanto accaduto. (Continua dopo la foto)















Ciò che Giulia Salemi non ha ancora digerito è la nomination ai suoi danni di Stefania Orlando. A proposito di questo ha infatti rivelato: “Io sono fatta forse in modo diverso. Non me lo aspettavo, più tardi non oggi”. La conduttrice aveva spiegato così le ragioni del suo gesto: “Io questa sera nominerò chi partecipa meno alle attività domestiche della casa, quindi nomino Giulia”. Non è finita al televoto grazie solamente al sostegno di Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello, che l’hanno salvata. (Continua dopo la foto)















Giulia Salemi ha comunque poi avuto un confronto con Stefania Orlando e quest’ultima le ha detto: “Questo purtroppo è un gioco, negli ultimi giorni non abbiamo mai parlato. Non ti sto dando nessuna colpa”. E l’influencer ha replicato: “Mi ha dato tristezza. Non capisco perché in una serata come quella di ieri tu che dovresti essere mia amica…Pierpaolo è l’unica sicurezza, l’unica persona che spero non mi tradisca”. Stefania ha comunque precisato di non aver alcun rancore. (Continua dopo la foto)









La Orlando ha dichiarato ancora: “La stima che ho nei tuoi confronti rimane a prescindere dalla nomination, quella che hai nei miei non so. Però in questo momento io voglio che tu sappia questo”. Giulia Salemi ha chiosato: “Se chiedi a Maria Teresa io i piatti specialmente nell’ultimo mese li ho fatti molte volte. La nomination non la capisco, forse si tratta di un pretesto. Mi dispiace”.

