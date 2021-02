GF Vip, anche Giulia Salemi in nero ma non rinuncia al lusso: il prezzo del look

Tutti stretti al dolore di Dayane Mello durante la nuova diretta del GF Vip che, era prevedibile, è stata ampiamente dedicata alla modella brasiliana. Pochi giorni fa la modella brasiliana ha ricevuto la notizia della morte del fratello Lucas, deceduto a soli 26 anni a seguito di un incidente stradale.

Impossibilitata a raggiungere subito il Brasile per stringersi attorno ai suoi cari, Dayane ha deciso di rimanere nella Casa con quelli che ormai, dopo cinque mesi di convivenza forzata, sono diventati la sua famiglia. Anche i suoi ex coinquilini hanno voluto darle un abbraccio speciale: durante la puntata hanno raggiunto la gieffina in passerella e, tutti di nero vestiti in segno di rispetto del suo lutto, le hanno portato tutto il loro calore. (Continua dopo la foto)















Mancava solo Myriam Catania, ma come svelato da sua madre su Twitter è mancata all’appuntamento col GF Vip per stare vicina a suo figlio Jacques che si è rotto una clavicola. Non solo gli ex concorrenti. Anche nella Casa la maggior parte dei vipponi ha messo da parte per una sera colori accesi, paillettes e accessori audaci e preferito il nero in segno di lutto. (Continua dopo la foto)















Anche Giulia Salemi, che da quando è uscita Elisabetta Gregoraci è considerata la regina della Casa in fatto di stile, in puntata era in total black. Ma allo stesso tempo non ha certo rinunciato a pezzi firmati e quindi molto costosi. Ma questo il pubblico lo sa da settimane ormai. Nel dettaglio, l’influencer italo-persiana ha sfoggiato un abito in maglia stretch firmato Alexander McQueen. (Continua dopo foto e post)











Si tratta di un modello elegante caratterizzato da scollo a barchetta e doppio orlo con le ruches, al quale ha aggiunto semplicemente una maxi cintura che le ha esaltato il punto vita. Sotto ha abbinato un paio di décolleté neri con il tacco a spillo, per la precisione le Ivy in vernice di Le Silla, il cui prezzo sul sito ufficiale del brand è di 546 euro. Quanto costa l’abito? In rete viene venduto a 1.790 euro…

“Non me l’aspettavo”. GF Vip, Giulia Salemi completamente spiazzata da Stefania Orlando