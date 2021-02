“C’è un conto in sospeso tra loro”. Carlotta Dell’Isola, se ne sono accorti tutti in studio. E ora si scopre cosa è successo con la ex coinquilina

Carlotta Dell’Isola, il conto in sospeso con Sonia Lorenzini. L’ormai ex gieffina ha lasciato la casa del GF Vip e come spesso accade, togliersi qualche sassolino dalle scarpe poco dopo l’uscita diventa un’abitudine. Tensioni tra le due che pare siano sorte in seguito a un litigio. A parlarne è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi. Scopriamo insieme cosa è successo nello specifico.

Le dichiarazioni riguardo l’ex volto di Temptation Island e del GF Vip sono state: “Cecilia Capriotti è stata la prima ad andare incontro alla Dell’Isola nonostante non si fossero lasciate bene. Quando alla fine della puntata Carlotta si è girata per salutare Sonia Lorenzini, quest’ultima non ha voluto salutarla parlando di conti in sospeso”. (Continua a leggere dopo la foto).















E ancora: “Poi c’è stato un po’ di trambusto e Sonia e Francesco Oppini sono andati in hotel con Fariba, la madre di Giulia Salemi che era ospite e sono stati fino a notte fonda a parlare con lei di quanto fosse rimasta delusa dal comportamento di Tommaso Zorzi. C’è da scavare anche su questa storia tra Sonia e Carlotta, magari le sentiremo”. (Continua a leggere dopo la foto).















E proprio per non lasciare nulla in sospeso, sempre intervistata da Parpiglia, l’amata influencer ha sottolineato alcune espressioni utilizzate da Carlotta che pare l’abbiano fatta cadere in una sorta di delusione: “Non abbiamo litigato ma ci sono rimasta male per le cose che aveva detto nella Casa. Non abbiamo litigato ma ho avuto modo di farle una piccola osservazione”. (Continua a leggere dopo le foto).









E in ultimo ha aggiunto: “Le sue extension tra le mani? No… questa è una bugia non mi prenderei mai per i capelli con nessuno e non prenderei mai le sue extension”. Non si comprende se le sorti della loro amicizia vedranno le due al centro di un chiarimento o meno. Ma rimane certo che qualcosa con ogni probabilità verrà detta, quindi sempre meglio restare attenti a eventuali novità.

