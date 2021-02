Da quando è diventata opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ Antonella Elia è spesso e volentieri finita nel mirino della critica. Le sue parole hanno sempre fatto alzare polveroni, basti pensare alla sua litigata con Samantha De Grenet. Aspre critiche erano giunte per alcune sue frasi sul peso della gieffina, che però è stata costretta a fare i conti con un tumore in passato. Ma battibecchi si erano registrati anche nelle settimane precedenti con l’ormai ritirata Elisabetta Gregoraci.

E ora, una voce dall'esterno della Casa più spiata d'Italia si è scagliata contro la showgirl. I suoi atteggiamenti non le piacciono assolutamente e non capisce perché abbia dei comportamenti del genere. Un vero e proprio rimprovero da parte della vip in un'intervista rilasciata al settimanale 'DiPiù'. Conoscendo Antonella Elia, probabilmente non resterà in silenzio e farà di tutto per replicare a queste accuse. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo nelle ultime ore.















Ritornando proprio a parlare della vicenda legata alla De Grenet, ad intervenire è stata Antonella Mosetti: "Una donna che attacca le donne". Dunque, è rimasta molto delusa dagli atteggiamenti avuti dalla collega.. Poi ha rincarato la dose: "Mi sono vergognata io che ti conosco, che con te ho lavorato". Effettivamente Antonella Elia ha condiviso con lei delle esperienze televisive, ma la Mosetti non riesce proprio a riconoscerla. Ed ha tirato anche in ballo uno storico personaggio.















Antonella Mosetti ha infatti dato ragione dopo tanti anni al conduttore Mike Bongiorno, che non sopportava assolutamente la presenza di Antonella Elia all'epoca dei fatti. In conclusione ha puntato l'attenzione sull'importanza di essere opinionista del reality show: "Se tu capissi che un treno del genere difficilmente passa per una seconda volta, ti comporteresti in maniera diversa". Ha fatto quindi intendere che potrebbe non essere confermata se proseguirà in questa maniera.