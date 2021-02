Lo scorso mercoledì Dayane Mello è stata raggiunta dalla notizia della morte del fratello Lucas, scomparso dopo un incidente stradale. La modella ha deciso di non lasciare il reality anche perché per andare in Brasile a trovare la famiglia avrebbe dovuto fare la quarantena. Poi ha assistito alla veglia funebre in confessionale.

Dayane sta affrontando questo momento di grande dolore con compostezza e amarezza allo stesso tempo: "Mi succede sempre così – ha confidato a Rosalinda Cannavò -. Era un anno che ero felice, avevo superato i miei problemi e devo aver fatto tanto male nella mia vita passata. stavo ricominciando e mi succede questo. È come se il treno stesse andando nella direzione giusta e di nuovo ho perso la direzione".















"Non so dove iniziare, non so se continuare, non so se tornare indietro, mi sento in colpa – ha proseguito Dayane -. Per questo non riesco mai a godermi le cose fino in fondo perché penso che mi succederà qualcosa. Ancora una volta devo ricominciare tutto daccapo". Tra i coinquilini è scattata una gara di solidarietà per stare vicino alla modella.















Ad esempio Pierpaolo Pretelli, dopo aver ricevuto delle tele per pitturare, ha iniziato a dipingere Paperino su una di esse. Quando Dayane gli ha chiesto se stesse facendo quel quadro per il suo piccolo Leo, la risposta di Pierpaolo ha stupito tutti: "È per Bubi". Si tratta del nomignolo con cui Dayane chiama sua figlia Sofia. Un gesto dolcissimo, che ha strappato un sorriso alla Mello.









Oppure Tommaso Zorzi che ha invitato Dayane a stare a casa sua una volta finito il reality per non lasciarla da sola: “Se vuoi stare da me una settimana a Milano, una volta finita questa cosa qui, o magari se passa Stefano a trovarmi, puoi venire, eh. C’è Cecilia che ti balla la salsa. Stai da me a Milano, dormiamo nel lettone, così non dormi sola”. Intanto Dayane Mello ha avuto la possibilità di uscire dalla casa del GF Vip per avere il conforto di un prete così da poter iniziare a elaborare il lutto e dopo mezz’ora si è riunita ai compagni di avventura.

