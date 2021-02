Alda D’Eusanio di nuovo nella bufera per alcune sue rivelazioni al ‘Grande Fratello Vip’ da far mettere le mani in testa. Gli utenti hanno infatti segnalato un’altra incredibile uscita della conduttrice televisiva, che ha accusato di violenza il compagno di una delle artiste più importanti in Italia. Da quando è entrata nella Casa più spiata d’Italia, ha rischiato più volte di incorrere in provvedimenti disciplinari, prima per una presunta frase razzista, poi per frasi clamorose su Maria De Filippi.

Su quest’ultima aveva infatti detto: “Sta sempre dentro la televisione, non sa cosa significa avere un figlio”. Inoltre, con Tommaso Zorzi si è lasciata andare ad alcune affermazioni decisamente molto spinte, che sono state censurate. Questa volta però probabilmente ha superato ogni limite, come riferiscono alcuni spettatori, perché ha accusato direttamente una persona nota al pubblico. Non sappiamo se ci saranno reazioni da parte del diretto interessato, che dovrà dunque difendersi. (Continua dopo la foto)















Poco prima della diretta del 5 febbraio, tutti i coinquilini si stavano preparando per l’appuntamento, quando gli autori del ‘GF Vip’ hanno fatto partire un brano musicale di Laura Pausini. A quel punto Alda D’Eusanio ha affermato: “Che poi questa qui c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte”. Il riferimento è a Paolo Carta, compagno della cantante, che si sarà infuriato dinanzi a queste parole. (Continua dopo la foto)















Completamente stupita e scioccata dalle frasi di Alda D’Eusanio è apparsa Samantha De Grenet: “Ma che dici? Si amano da impazzire”. A quel punto la produzione del ‘Grande Fratello Vip’ è stata costretta a intervenire, staccando le immagini e soffermandosi sulla stanza blu. Ennesima dichiarazione destinata a far esplodere polemiche. Chissà se lunedì prossimo Alfonso Signorini, dopo aver visionato le immagini, interverrà per mettere un freno alla conduttrice vulcanica. (Continua dopo la foto)









Questo quanto accaduto con Tommaso Zorzi invece. “Io ho tatuato sul caz*** ‘fun is fun’ il divertimento è divertente”, svela. E Alda, incredula: “Hai tatuato sul caz*** questa frase? Che frase del caz***”. Uno scambio troppo piccante e volgare, tanto che scatta immediatamente la censura del GF Vip: i microfoni vengono spenti e gli autori cambiano inquadratura.

