Le vicissitudini di ‘Uomini e Donne’ vanno avanti. Siamo ormai vicini ad assistere alla puntata nella quale ci sarà la scelta del tronista Davide Donadei, che avrebbe scelto Chiara come sua fidanzata. Continuano ovviamente, come sempre, i battibecchi tra la storica dama Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari, la quale non crede mai alle buone intenzioni della piemontese. Quest’ultima ha ormai interrotto i rapporti con Maurizio Guerci ed è ancora a caccia dell’anima gemella.

Ma nelle ultime ore sta circolando una voce bomba su una possibile nuova tronista nel programma di Maria De Filippi. Un nome che non è affatto sconosciuto al dating show e nemmeno ovviamente al pubblico. Sono tante le persone che sarebbero entusiaste di vederla all’opera in questa nuova veste. E ci sono alcuni indizi che non lascerebbero alcun dubbio a riguardo. Andiamo dunque a scoprire chi potrebbe essere la nuova imminente protagonista della trasmissione di Canale 5. (Continua dopo la foto)















Secondo le ultime indiscrezioni, a sedersi sul trono potrebbe esserci una bellissima ragazza, che ha già partecipato due volte come corteggiatrice. Nel video pubblicato da ‘Uomini e Donne’ si vede una ragazza che indossa degli abiti di colore nero, più precisamente una maglia nera a maniche larghe. Inoltre, si possono vedere dei capelli lisci e lunghi. Ma non è stato solamente l’aspetto estetico a colpire i follower, bensì un dettaglio che non lascerebbe assolutamente dei dubbi. (Continua dopo la foto)















Si può infatti notare un braccialetto di colore rosso. E a quel punto il particolare avrebbe svelato il mistero. Si tratterebbe della meravigliosa Cecilia Zagarrigo. Non ci sono conferme ufficiali, ma i fan ne sono certi. Non resta che aspettare ulteriori comunicazioni della produzione di ‘Uomini e Donne’, ma gli attentissimi telespettatori non vogliono sentire altre ragioni. La nuova tronista del programma, che succederà di fatto anche a Sophie Codegoni, sarebbe proprio lei. (Continua dopo la foto)









Ad ottobre scorso la Zagarrigo aveva comunicato la rottura con Carlo Pietropoli: “Non sarò mai quella donna che resta quando non si sente amata abbastanza. E non ci può mai essere nella coppia chi ama di più e chi ama meno. L’amore è una cosa che ti scoppia dentro, che senti incondizionatamente… E purtroppo questa cosa non c’era da parte di entrambi. Succede…”. Si erano comunque lasciati in buoni rapporti.

