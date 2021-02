Ultimo appuntamento settimanale di ‘Pomeriggio 5’, visto che come sapete nel weekend c’è la pausa. Durante la puntata del 5 febbraio Barbara D’Urso ha toccato un argomento che è ancora attuale e molto delicato ed ha invitato diversi ospiti in studio. Tra questi Rita Dalla Chiesa, che ha manifestato tutto il suo dolore per una vicenda dai contorni ancora incerti. La morte di questo personaggio famoso sta ancora facendo discutere e giorno dopo giorno aumentano le perplessità.

A proposito di Barbara D'Urso, nelle scorse ore è scoppiata la polemica per alcune dichiarazioni di Memo Remigi: "Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara D'Urso. Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po' un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta". Cosa che Barbarella ha smentito.















Si stava parlando della tragica morte del campione di calcio di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, quando Rita Dalla Chiesa ha commentato in diretta: "Mi sta facendo una grande tenerezza. E me ne fa sempre di più". Poi ha ammesso che le ultime notizie trapelate, come ad esempio la dichiarazione del medico: "Il ciccione sta morendo", le hanno creato un grande malessere: "Questa è una situazione che fa veramente male". Successivamente si è parlato di un altro tema delicato.















Le ultime ore sono state caratterizzate dal lutto dolorosissimo di Dayane Mello, che ha perso suo fratello, morto durante un incidente stradale in Brasile. Rita Dalla Chiesa ha affermato: "Questo grande dolore di Dayane Mello è stata una lezione di vita. Lo è per tutti i ragazzi del Grande Fratello Vip che per questi quattro mesi si sono accapigliati per cose che sembravano davvero futili". Infine, il ricordo di Fabrizio Frizzi: "Lui è stato davvero un grande". Dichiarazioni molto forti, che hanno commosso anche Carmelita.









Barbara D’Urso, su Memo Remigi, ha dichiarato: “Nella mia vita non ho mai avuto una relazione, né di un minuto, né di un giorno, né di 4 anni come quella volta, con un uomo che aveva una moglie che l’aspettava a casa. La moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato. Sentire “Ho tradito mia moglie con Barbara D’Urso”.

