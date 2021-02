Momenti ancora di alta tensione ad ‘Amici 20’. In attesa della classica puntata del sabato, continuano ad esserci momenti di tensione nel talent show di Maria De Filippi. E ancora una volta è finita nel mirino Lorella Cuccarini, che non riesce a trovare pace dopo l’addio a ‘La Vita in diretta’. Sicuramente questa esperienza le piace parecchio dal punto di vista professionale, ma il clima che si è creato nelle ultime settimane è davvero molto difficile a causa dei continui litigi.

Ai danni dell’insegnante di ballo è stata scritta una lettera, il cui contenuto ha riportato giudizi molto negativi nei suoi confronti. Lorella Cuccarini non avrà ovviamente appreso con il sorriso questa notizia e nell’appuntamento pomeridiano del 6 febbraio tutti sono certi che non resterà in silenzio. Non sarà semplice per Maria mantenere la calma e condurre la puntata in porto senza difficoltà. Andiamo a vedere cosa è stato riportato nella missiva e chi l’ha criticata in modo aspro. (Continua dopo la foto)















Ad aggredirla per iscritto ci ha pensato l’ormai rivale Alessandra Celentano. La quale ha affermato contro Lorella Cuccarini: “Ha preferito proteggere gli allievi togliendoli continuamente le castagne dal fuoco, provocando danni difficilmente riparabili in futuro”. E ciò che ha colpito tutti gli spettatori è anche il modo in cui si rivolge alla collega. Infatti, la definisce semplicemente ‘signora Cuccarini’. Nella lettera letta dagli allievi la Celentano non si è fermata qui, infatti ha polemizzato ancora. (Continua dopo la foto)















Alessandra Celentano ha continuato: “Non condivido l’idea della signora Lorella Cuccarini. Quella in cui sostiene che ballare una coreografia non perfettamente adatta alle capacità di un ballerino possa nuocere all’allievo. Anzi, io sostengo l’esatto contrario. Gli allievi ricalcano gli esempi che ricevono. E le loro insegnanti non stanno trasmettendo consapevolezza e senso di responsabilità. Peccato”. Una vera e propria stoccata, destinata a far discutere anche nelle prossime ore. (Continua dopo la foto)









Durante la scorsa puntata Alessandra Celentano è sbottata ed ha affermato: “Questo non te lo faccio dire, perché tu spari le frecciatine”. Maria De Filippi ha anche preso la parola, ribandendo il concetto espresso da Lorella Cuccarini. Le due maestre di ‘Amici 20’ hanno dei modi di fare differenti. La Celentano ha concluso l’argomento, dicendo: “Tu pensi che io sia in malafede e questo mi offende”.

