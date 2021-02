Manca davvero pochissimo ad un nuovo appuntamento in diretta con il ‘Grande Fratello Vip’. La puntata di venerdì 5 febbraio sarà quasi tutta dedicata sicuramente al lutto di Dayane Mello, che ha perso prematuramente il fratello Lucas di 27 anni in seguito ad un terribile incidente stradale. Per la modella brasiliana un momento difficilissimo, ma ha preferito rimanere nella Casa perché le sarebbe stato impossibile recarsi in Brasile a causa della pandemia da coronavirus.

Intanto, però, Tommaso Zorzi ha svelato un segreto che riguarda una sua decisione che assumerà quando sarà chiamato in causa da Alfonso Signorini. Ha deciso di parlare in compagnia di Maria Teresa Ruta e di Stefania Orlando, due delle sue amiche più care. In un primo momento ha parlato di Rosalinda Cannavò e di Andrea Zenga, i quali sembrano davvero piacersi anche se ricordiamo che l'attrice siciliana è ancora legata a Giuliano Condorelli. Ma non è stata la sua unica considerazione.















Stando a quanto riferito da Tommaso Zorzi, i due concorrenti si piacciono abbastanza, mentre Stefania ha affermato che stanno solamente giocando e si stanno divertendo. Non è dunque convinta che ci sia qualcosa che vada oltre una semplice amicizia. Ma l'infuencer è certo che ormai abbia praticamente chiuso con Giuliano, quindi Rosalinda è pronta per tuffarsi in un'altra esperienza. Successivamente, ecco invece arrivare la rivelazione bomba sulla coinquilina Giulia Salemi.















Parlando appunto della giovane, Maria Teresa Ruta ha tagliato corto criticandola aspramente: "Lei è una bambina dentro, ma molto bambina dentro", anche se non ha rivelato se punterà il dito contro di lei. Tommaso Zorzi non ha invece alcun dubbio ed ha annunciato che la nominerà durante le nomination, essendosi probabilmente stancato dei suoi comportamenti. Sebbene non l'abbia detto in maniera diretta, pare che anche la Orlando sia vicina a prendere la stessa decisione.









In precedenza, Tommaso Zorzi si era soffermato sul presunto flirt tra Zenga e la Cannavò: “Hai risposto al messaggio di Rosalinda?”. E a quel punto il giovane, visibilmente imbarazzato, ha risposto no, aggiungendo di non aver voluto creare alcun equivoco. Tommaso non si è arreso, ma Zenga è rimasto impassibile, aggiungendo di credere che qualora avesse risposto avrebbe semplicemente mancato di rispetto al fidanzato di Rosalinda.

