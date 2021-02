“Un messaggio d’amore per Dayane”. Arriva dal cielo ed emoziona tutti. Abbracci e lacrime nel giardino del GF Vip

“Dayane ci hai fatto innamorare. Per questo sei in finale.” questo l’ultimo aereo della giornata, dedicato alla modella dai suoi fan italiani. La modella brasiliana, seduta in giardino con Rosalinda, ringrazia sobriamente per questo striscione a suo sostegno in un momento davvero tragico della sua vita.

Immediatamente tutti i vipponi si precipita ad abbracciare la concorrente, stringendola forte e facendole sentire tutto l’affetto della Casa. “Vi amo tantissimo, grazie dell’opportunità”, esclama una commossa Dayane, i cui occhi sono protetti da un paio di occhiali scuri. Accanto a lei l’affetto di tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip e dell’amica Rosalinda, sempre al suo fianco in questi giorni. Poco dopo un’altra sorpresa sul cielo del Grande Fratello Vip, questa volta indirizzata a Dayane Mello e a Rosalinda Cannavò. (Continua a leggere dopo la foto)















“Rosalinda e Dayane, l’una la forza dell’altra. #Rosmello”, si legge sullo striscione. “Bellissimo”, commenta l’attrice. Alda commenta con grande entusiasmo, all’indirizzo delle due concorrenti: “L’amicizia è una delle cose più belle”. Giulia accorre a baciare le due, che stando alla sua visione è come se fossero sdraiate sulla poltroncina di un cinema e guardassero un film. (Continua a leggere dopo la foto)















Sono passati due giorni dalla scomparsa di Lucas, il fratello di Dayane Mello, morto a 27 anni in un incidente stradale avvenuto la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio sulla BR-470, a Lontras, nella Valle dell’Itajaí, in Brasile. I concorrenti del Grande Fratello Vip, sconvolti dalla tragica notizia, si sono stretti intorno alla concorrente e hanno cercato in tutti i modi di sostenerla in questo terribile momento di dolore. (Continua a leggere dopo la foto)









“Dayane stretti a te. Siamo al tuo fianco tutti i fan”, era stato il messaggio inviato dai fan dopo l’arrivo della terribile notizia nella casa. “Grazie davvero, è bellissimo”, aveva esclamato Dayane emozionata e così Samantha, coinvolgendo l’intera comitiva, aveva incitato tutti a fare un lungo applauso: “Facciamo un applauso ragazzi”. Dayane Mello si gode l’abbraccio dei coinquilini del Grande Fratello Vip e questa sera, durante la nuova puntata in diretta, Alfonso Signorini non mancherà di ricordare Lucas.

“È nata un’altra coppia!”. Amici, l’impensabile ‘sorpresa’. Tra i due alunni scatta il bacio