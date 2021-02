“Perché non ho risposto a Rosalinda”. Andrea Zenga spiazza tutti al GF Vip: la rivelazione a Tommaso Zorzi

Sta facendo discutere la lettera che Rosalinda Cannavò ha scritto ad Adrea Zenga. L’attrice si è molto avvicinata al figlio di Walter Zenga e ha voluto raccontagli alcune sensazioni che ha provato in questi giorni. Lo sportivo ha ammesso di essere attratto da Rosalinda e ha mostrato affinità, ma ha anche affermato che non potrebbe mai accadere nulla fra loro visto che lei è ancora fidanzata.

“Sono solo parole carine…Beh molto carine – ha detto Andrea, parlando con l’amico Zelletta -. Ma io sono sincero, c’è un rapporto bellissimo tra me e Rosalinda, ma un biglietto così non me l’ha mai scritto. Poi lo so che la tua situazione, ti senti un attimino… Ma più per lei, non mi permetterei mai, quello più che altro, sono stati giorni un po’ così”. (Continua dopo la foto)















In molto hanno intuito che Rosalinda possa essersi presa una bella cotta per Andrea. Nel frattempo Tommaso Zorzi è ritornato sulla questione cogliendo l’occasione per mettere un po’ alle strette Andrea: “Hai risposto al messaggio di Rosalinda?” E a quel punto il giovane, visibilmente imbarazzato, ha risposto no, aggiungendo di non aver voluto creare alcun equivoco. Tommaso non si è arreso, ma Zenga è rimasto impassibile, aggiungendo di credere che qualora avesse risposto avrebbe semplicemente mancato di rispetto al fidanzato di Rosalinda: “Sarebbe stato poco rispettoso nei confronti del suo fidanzato…”. (Continua dopo la foto)















L’influencer ha provato ad andare in fondo alla questione e ha chiesto ad Andrea come si sarebbe comportato qualora Rosalinda Cannavò del GF Vip fosse single. E a quel punto il ragazzo ha preferito rimanere in silenzio non commentando oltre. Nel discorso è intervenuta Alda D’Eusanio che ha espresso la sua opinione: “Visto il suo imbarazzo, credo che nel messaggio abbia letto un tentativo di un approccio”. Zenga si fa molto serio e ribadisce il suo pensiero in maniera categorica: “Non mi sembra giusto fare apprezzamenti ad una ragazza fidanzata e se mi avessero visto scrivere una risposta sarebbe stato equivoco”. (Continua dopo la foto)









Insomma al momento Zenga preferisce rimanere distante da Rosalinda rispettando il legame che c’è tra l’attrice e il fidanzato Giuliano. Andrea Zelletta, parlando con Samantha De Grenet, si è detto convinto che fra i due ragazzi possa nascere qualcosa di importante. “Sono molto simili, nel modo di porsi, nel modo di comportarsi, affrontare le situazioni – ha chiarito – Andrea è frenato perché rispetta l’uomo che sta fuori, il fatto che Rosalinda comunque è ancora fidanzata, se fosse stata single…”.

