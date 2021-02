“Lo facciamo insieme?”. Alla domanda di Tommaso Zorzi, Dayane Mello risponde ‘sì’. Sorpresa da lacrime al GF Vip

Sono passati due giorni dalla morte di Lucas, il fratello di Dayane Mello, la prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane è morto a 27 anni in un incidente stradale avvenuto la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio sulla BR-470, a Lontras, nella Valle dell’Itajaí, in Brasile. I concorrenti del Grande Fratello Vip, sconvolti dalla tragica notizia, si sono stretti intorno alla concorrente e hanno cercato in tutti i modi di sostenerla in questo terribile momento di dolore.

Sostegno anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, con l’affetto di Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Mario Ermito e Carlotta Dell’Isola, tutti vicini a Dayane e alla sua famiglia in questo momento di dolore. Ma anche dai fan, che le hanno fatto recapitare un messaggio con un aereo: “DAYANE STRETTI A TE ♡ SIAMO AL TUO FIANCO TUTTI I FAN”. La modella allora, correndo velocemente all’esterno, nel leggere il messaggio dei fan si commuove e con lo sguardo rivolto al cielo ringrazia tutto il pubblico mentre i compagni d’avventura le si avvicino per abbracciarla. (Continua a leggere dopo la foto)















“Grazie davvero, è bellissimo” esclama Dayane emozionata così Samantha, coinvolgendo l’intera comitiva, dice: “Facciamo un applauso ragazzi” mentre i coinquilini toccati dal gesto dei fan accompagnano il volo dell’aereo con fortissimo applauso. Dayane Mello si gode l’abbraccio dei coinquilini del Grande Fratello Vip e oggi ha ricevuto una bellissima proposta da uno dei suoi compagni d’avventura. (Continua a leggere dopo la foto)















“Se vuoi stare da me una settimana a Milano – le ha detto Tommaso – una volta finita questa cosa qui, o magari se passa Stefano a trovarmi, puoi venire, eh. C’è Cecilia che ti balla la salsa. Stai da me a Milano, dormiamo nel lettone, così non dormi sola. C’è Gilda, la porti fuori, io ti preparo la colazione ogni mattina. Davvero stai una settimana, mi fa piacere amore. Poi la sera mica abbiamo una bottiglia contata come qui”.

Emozionatissima, Dayane ha accettato la proposta di Tommy. Dayane Mello è riuscita a trovare conforto nei coinquilini, restando in gara. “Menomale che ci siete voi”, ha detto la modella brasiliana rivolgendosi agli altri concorrenti. A causa della pandemia da Covid, Dayane Mello non può tornare in Brasile e proprio per questo motivo, dopo una breve assenza, ha deciso di rientrare nella casa del Grande Fratello Vip. “Non posso andare in Brasile, devo essere in quarantena. Per il momento ho deciso di venire, fuori dovevo stare in container, non potevo abbracciare nessuno e non mi sembrava il caso”, ha rivelato agli amici. (Continua a leggere dopo la foto)









“Non ho più voglia di andare via”

“Ma ci vedremo. Se vuoi stare da me a Milano puoi stare. Dormiamo insieme nel lettone, c’è Cecilia che ti balla la salsa. C’è Gilda, la porti fuori, io ti preparo la colazione ogni mattina”

“Volentieri, Tommy. Grazie”

❤️#gfvip #tzvip #rosmello pic.twitter.com/9VhwYrzzon — posso dirtelo? (@edoruta) February 4, 2021

A poche ore dalla morte di Lucas, anche Alfonso Signorini ha raggiunto Dayane: “Mi ha fatto bene, Alfonso Signorini vi saluta tutti. Lui è una persona molto credente, sa che siamo fatti di energia e che questo è solo un passaggio. Che la vita è una parte del tutto. È tutto connesso. Siamo fatti di energia, dovete stare bene, non pensare a niente che metta tristezza perché è solo un passaggio. […] Abbiamo parlato del dolore e di questo momento, è stato molto umano”.

Elisabetta Gregoraci, occhi puntati sulla mantella (extra lusso). Tutte la vogliono, ma il prezzo è impossibile