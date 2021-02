È ancora polemica per le parole pronunciate da Samantha De Grenet nella Casa del Grande Fratello Vip all’indirizzo di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Il lungo percorso dell’amicizia tra Dayane e Rosalinda è ben noto: il loro rapporto speciale e il loro feeling sta facendo volare migliaia di fan. Tanto che un gruppo di loro fedelissimi ha coniato un nome per questa coppia di vippone, le “Rosmello”, dall’unione ros(alinda) più mello.

Ebbene, dopo che era stata mostrata una clip in cui la modella brasiliana e l'attrice si erano scambiate tenere effusioni, Samantha De Grenet aveva dichiarato: "Non è bellissimo, non è una cosa che mi fa impazzire. Non dico che ci sia qualcosa di male, ma non è bello". Rosalinda ha subito replicato: "Vabbè, ma non c'è niente di male in questa cosa". E poi è stata la volta di Mello: "Certo che non c'è niente di male, poi siamo nel 2021". Ora, a dire la sua, ci ha pensato anche un personaggio che da sempre si batte contro le discriminazioni sull'orientamento sessuale.















Sulla querelle Samantha De Grenet-Rosmello è intervenuta anche Vladimir Luxuria che ci è andata giù parecchio pesante, parlando di "lesbofobia", ovvero l'intolleranza verso le lesbiche. Oltre alle proteste di molti telespettatori, dunque, ora sono arrivate anche le dure parole dell'attivista ed ex deputata Luxuria che ha affidato il suo commento ad un tweet. "La De Grenet a proposito del presunto flirt lesbo e i baci tra Dayane e Rosalinda dichiara 'non è bellissimo, non mi fa impazzire'. Uno dei capisaldi della lesbofobia è proiettare su sé stesse ciò che fanno le altre: 'non lo farei io, non devono farlo nemmeno loro!'#GFvip".















Ma ovviamente Vladimir Luxuria non è la sola ad aver alzato la voce, criticando aspramente le dichiarazioni di Samantha De Grenet. In realtà sul web si è scatenata una vera e propria ondata di proteste. C'è chi applaude le parole di Dayane Mello che, dicendo: "Nel 2021 non c'è niente di male" ha praticamente chiuso la questione. Poi c'è chi attacca la De Grenet: "La De Grenet è incommentabile, ed è stata già messa al suo posto da Dayane che al suo commento ha risposto 'siamo nel 2021, non c'è niente di male'".









Samantha riguardo la clip saffica:

– "Non è bellissimo…"

Dayane la spegne subito:

– "Non c'è nulla di male siamo nel 2021!" 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#GFVIP #TZVIP pic.twitter.com/zWs1Nt4aSi — estreghetta (@_heysestra) February 2, 2021

Tra gli utenti che si sono espressi a favore delle Rosmello c’è anche chi sottolinea un altro aspetto, più sentimentale, dell’intera questione: “Parlare di ‘presunto flirt lesbo’ lo trovo estremamente riduttivo perché ciò che lega Dayane e Rosalinda va ben oltre…”. Insomma, se aggiungiamo le polemiche per la battuta sulle creme solari non è proprio un gran momento per Samantha De Grenet.

