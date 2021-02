Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi stanno vivendo tra alti e bassi questa fase della loro relazione, nata nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Nelle ultime ore è uscita fuori una notizia incredibile che li riguarda, seppur indirettamente. Loro non lo sanno, ma pare che una delle fanpage più seguite sia gestita dalla popolare influencer Giulia De Lellis. Gli utenti si sono accorti infatti che ci sono degli indizi che porterebbero proprio all’ex di Andrea Damante, che li apprezzerebbe moltissimo.

Ci sarebbero infatti dei tatuaggi ed un linguaggio molto simili alla De Lellis che farebbero propendere per questa ipotesi. Intanto, però, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non hanno reagito nel migliore dei modi durante un passaggio di un aereo, che riportava delle scritte non proprio in loro favore. Infatti, sono state citate due persone e da parte loro c'è stata tanta freddezza. Andiamo a vedere nel dettaglio che tipo di messaggio portava con sé il velivolo sorvolato su Cinecittà.















Nonostante Elisabetta Gregoraci sia uscita di scena da molto tempo, è ancora nominata tantissimo sia nel reality che dai fan. E l'aereo infatti è stato indirizzato proprio all'ex moglie di Flavio Briatore, ma anche ad Ariadna Romero, ovvero l'ex di Pierpaolo Pretelli. Tutti i concorrenti erano intenti a giocare a pallavolo all'interno del giardino quando è arrivato questo aereo. E si è creata dunque una sorta di fanpage che ha clamorosamente unito queste due donne. Vediamo cosa è stato scritto.















Questo quanto riportato dai 'Romeraci': "Eli e Ari donne top. We love you". Una vera e propria punzecchiatura contro Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. L'infouencer italo-persiana è apparsa molto infastidita da quel messaggio dal cielo. A reagire comunque a parole è stato Pierpaolo per primo: "Che coppia è? Non ci voglio credere". Samantha De Grenet è sembrata davvero stupita: "Non sanno più cosa inventarsi". Chissà cosa succederà nelle prossime ore, sicuramente se ne parlerà in diretta.









Nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci ha attaccato Enock Barwuah, ma poi si è scoperto che si trattava di uno scherzo de 'Le Iene': "Smetti di scrivermi…Altrimenti pubblico tutto quello che mi scrivi…". In tanti si erano chiesti quale possa essere stato l'argomento in questione. E se era giunta questa replica della donna, presumibilmente c'erano stati alcuni messaggi abbastanza compromettenti. Invece poi è uscita la news della burla.

“Chi c’è dietro di loro”. GF Vip, l’indiscrezione bomba su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi