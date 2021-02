Carlotta Dell’Isola è finita nella bufera. Dopo aver lasciato il ‘Grande Fratello Vip’, essendo stata eliminata dal programma lunedì scorso, ha deciso di affidare un suo pensiero su Instagram ed ha scatenato una marea di polemiche. Per onore del vero bisogna dire che è stato un fan a chiedere un giudizio su un suo ex coinquilino, ma ciò che ha risposto probabilmente non se l’aspettava nessuno. L’ex gieffina ha comunque lasciato la Casa più spiata d’Italia con un bellissimo momento.

La sua dolce metà Nello Sorrentino le ha infatti chiesto di sposarla e ha accettato con estrema felicità. Inoltre, nelle ultime ore ha voluto condividere un suo pensiero nei confronti di Dayane Mello, che ha perso il fratello Lucas. Purtroppo la notizia della tragica morte del giovane ha scosso tutti, infatti anche Elisabetta Gregoraci ha dato vita ad alcune Instagram stories nelle quali si è mostrata molto addolorata. Ma adesso vediamo perché si è registrato un terremoto social. (Continua dopo la foto)















Carlotta Dell’Isola ha fornito la sua disponibilità a rispondere ad alcune domande degli utenti del noto social network. Un follower le ha chiesto: “Cosa pensi di Zenga?”, ovviamente in riferimento ad Andrea. E ciò che risposto ha lasciato senza parole: “Predica bene e razzola male. Finto come pochi, l’amicizia non sa neanche cos’è, noioso”. Una vera e propria mazzata nei confronti del figlio di Walter Zenga. Chissà se nella puntata di venerdì 5 febbraio Alfonso Signorini ne parlerà. (Continua dopo la foto)















Ma essendo accaduto da poco questo lutto che ha colpito Dayane, il popolo della rete non ha gradito questo atteggiamento di Carlotta Dell’Isola. Tra i vari commenti apparsi sul web c’è chi ha scritto: “Quella che si professava tanto amica di Dayane. Sensibilità e tatto zero, tesoro il gioco è nulla, la vita vera è altro. Rispetta il momento”. Anche Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, ha voluto dire la sua: “Potevi dirlo nella Casa, servivano dinamiche”. Dunque, tutti contro l’ex ‘Temptation Island’. Che poi ha cancellato tutto. (Continua dopo la foto)









Quando lei era freezata, Nello Sorrentino le ha detto: “Lo sai che ti stimo e per questo ti volevo dire che voglio che sei la donna della mia vita. Scusa, sono emozionatissimo. E comunque dici sempre che non ti faccio le sorprese e guarda che sorpresa che ti ho fatto? Ora qua, davanti a tutti e davanti ad Alfonso, ti chiedo se mi vuoi sposare”. E le ha dunque fatto la proposta ufficiale.

