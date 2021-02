Ospite de ‘La Vita in diretta’, Cristina Parodi si è aperta completamente ed ha raccontato momenti davvero difficilissimi vissuti nell’ultimo periodo. Non è stato affatto semplice per la conduttrice televisiva affrontare con coraggio situazioni incredibilmente inaspettate. La sua confessione ha ovviamente colpito tutto il pubblico da casa, ma anche lo stesso Alberto Matano, che ha ascoltato con grande attenzione le parole della donna. Rivelazioni significative, che fanno riflettere parecchio.

Lo scorso Natale Cristina Parodi ha donato un omaggio alle dottoresse che lavorano all'interno dell'ospedale 'Niguarda' della città di Milano. Un regalo che è stato inevitabilmente apprezzato. Ha realizzato alcune Instagram stories nelle quali si è fatta vedere mentre si reca in ospedale, tenendo in mano pacchetti della sua collezione consegnati al personale sanitario lombardo. Stavolta, in diretta televisiva, ha voluto soffermarsi sul periodo più duro della sua esistenza e anche di tanti altri.















La pandemia da coronavirus ha stravolto le vite di tutti gli italiani e del resto del mondo. Tra le città della nostra Penisola più colpite soprattutto nella prima ondata c'è stata la sua Bergamo. Cristina Parodi, moglie tra l'altro del primo cittadino bergamasco Giorgio Gori, ha dichiarato da Alberto Matano: "Sì, è stata una primavera terrificante, il periodo peggiore della nostra vita. Ma i bergamaschi sono gente tosta, capace di rimboccarsi le maniche e riprendersi", ha poi precisato.















La donna ha comunque anche voluto aggiungere che tutti i nostri connazionali hanno saputo reagire e, anche di fronte alle difficoltà, riescono poi a risollevarsi. La sua presenza in studio è stata anche l'occasione giusta per chiederle un parere sull'ipotetico governo capitanato da Mario Draghi: "Spero che una figura come Draghi possa cambiare un po' il linguaggio della politica e quindi arrivare a coinvolgere più giovani". Matano le aveva inoltre regalato un'accoglienza meravigliosa.









Cristina Parodi era stata co-conduttrice de ‘La Vita in diretta’ insieme a Marco Liorni e quindi Alberto Matano l’ha accolta con grandissimo piacere: “Bentornata, questa è casa tua, torni a casa in questo studio”. Poi le dichiarazioni che tanto hanno commosso i telespettatori e gli altri presenti. Adesso il suo stato d’animo è sicuramente migliore di circa un anno fa.

