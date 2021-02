“In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo “scivolate”, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità”.

"Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara D'Urso". Memo Remigi ha poi spiegato: "Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po' un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore". Sono le dichiarazioni che Memo Remigi ha rilasciato al settimanale Di Più Tv nel quale ha raccontato alcuni aneddoti di quella liaison che poi si è interrotta.















Dichiarazioni che non sono piaciute a Barbara D'Urso che oggi pomeriggio, durante la diretta del suo programma, ha parzialmente smentito. Barbara d'Urso ha rimarcato che quella con Memo Remigi è stata una storia d'amore vera, reale, avvenuta quando era poco più che ventenne. La 63enne, che non ha mai fatto il nome di Memo Remigi ma l'ha apostrofato come "anziano signore", ha puntualizzato.















"Nella mia vita non ho mai avuto una relazione, né di un minuto, né di un giorno, né di 4 anni come quella volta, con un uomo che aveva una moglie che l'aspettava a casa. La moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato. Sentire "Ho tradito mia moglie con Barbara d'Urso" mi ferisce perché sono cresciuta con il rispetto per le mogli e i mariti degli altri".











Insomma, a fare la parte dell’amante Barbara D’Urso non ci sta. Quello che è sicuro invece è che Barbara D’Urso e Memo Remigi sia stato amore vero dopo la fine del quale la conduttrice ha conosciuto Mauro Berardi dal quale ha avuto i figli Giammauro ed Emanuele.

