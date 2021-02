La notizia della morte del fratello più piccolo di Dayane Mello, Lucas, avvenuta a seguito di un incidente stradale, è piombata come un fulmine a ciel sereno nella casa del Grande Fratello Vip. E, naturalmente, sta cambiando tutte le dinamiche del programma. Quella che andrà in onda venerdì 5 febbraio sarà una puntata sicuramente diversa dalle altre. Saranno presenti, come sempre al fianco degli opinionisti e al conduttore Alfonso Signorini, anche gli ex concorrenti del GF Vip.

La produzione ha fatto una richiesta specifica proprio agli ex gieffini. La notizia della morte di Lucas ha sconvolto tutti quanti e creato un clima di inevitabile tristezza nella casa. E se da un lato i coinquilini stanno facendo di tutto per consolare Dayane, all'esterno ci si sta preparando per rispettare il lutto della modella brasiliana. L'indiscrezione è arrivata direttamente dal profilo Instagram del giornalista Riccardo Signoretti.















Secondo quanto svelato da Riccardo Signoretti con una story su Instagram il programma di Canale 5 ha chiesto agli ex concorrenti di vestirsi tutti di nero. Tutto per rispettare, ovviamente, il lutto di Dayane Mello. Certo sono in molti a chiedersi come farà Alfonso Signorini a portare avanti una puntata in questo clima così particolare e tetro. Dentro la casa i concorrenti hanno già manifestato tutto il loro disagio e fuori i telespettatori sanno già che ci sarà ben poco da ridere e scherzare nel prossimo appuntamento del GF Vip.















Ancora una volta la durata considerata eccessiva del programma torna alla ribalta. I vipponi hanno infatti chiesto che la data della finale venga anticipata e questa volta la motivazione sembra piuttosto grave. Dayane Mello, dal canto suo, ha già fatto sapere di voler restare all'interno della casa di Cinecittà. Anche perché fuori sarebbe completamente sola ad affrontare il lutto. Resta il fatto che per tutti, adesso, continuare a vivere in modo spensierato questa esperienza risulta impossibile.









Intanto si profila un finale davvero clamoroso. Tommaso Zorzi ha proposto agli altri vip di abbandonare tutti insieme il programma e lasciare la vittoria a Dayane. Nel frattempo, mercoledì 3 febbraio, la modella brasiliana ha salutato il fratello Lucas facendo volare assieme agli altri delle lanterne. Un momento di grandissima commozione. Dopo aver saputo di essere la prima finalista per Dayane è arrivato il tempo di fare i conti con il proprio immenso dolore.

