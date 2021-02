Tempo di confessioni per Stefania Orlando al ‘Grande Fratello Vip’. Sicuramente le ultime ore nella Casa sono state quasi tutte impiegate per cercare di reagire alla notizia choc del decesso del fratello di Dayane Mello, morto a soli 27 anni in seguito ad un gravissimo incidente stradale. Ma la gieffina ha avuto modo di concentrarsi anche su ciò che succederà nella puntata in diretta di venerdì. Ha voluto confidarsi con Giulia Salemi ed ha raccontato quali sono le sue maggiori difficoltà.

Ormai la finale si avvicina sempre più, visto che la data ufficiale è il primo marzo, quindi da adesso in poi il percorso diventerà ancora più arduo. Tutti i concorrenti, Stefania Orlando inclusa, dovranno prendere delle decisioni molto importanti e decisive per il futuro anche di altri inquilini. E pensando a ciò che accadrà alla presenza di Alfonso Signorini la sta preoccupando notevolmente. Con estrema sincerità ha ammesso di avere timore ovviamente di fare scelte non popolari.















Stefania Orlando teme particolarmente le prossime nomination, visto che potrebbe essere costretta ad intaccare anche l'amicizia con qualcuno che si trova all'interno del reality show. Ha tenuto però a precisare che non è una carissima amica di Samantha De Grenet, con la quale non ha una frequentazione assidua. Semplicemente si conoscevano anche all'esterno del programma essendo colleghe. Giulia ha comunque rasserenato la conduttrice, dicendole che non la vede come stratega.















Anche se da parte della Salemi sono giunte alcune frasi che hanno provato a tranquillizzare la compagna di avventura, la Orlando ha aggiunto: "Per me venerdì sarà difficile. Ormai andrò ad intaccare qualcuno con cui ho costruito qualcosa". E paradossalmente non l'ha aiutata il fatto di non essersi creata dei nemici nella Casa. Se adesso ci fossero inquilini con i quali non vada d'accordo, avrebbe facilità a puntare il dito contro di loro. Invece il suo compito è di una difficoltà unica.









In precedenza Stefania Orlando ha rivelato come ha intenzione di abbandonare la casa e i suoi compagni vipponi. Lo abbiamo scoperto origliando una conversazione della Stefy con Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Proprio a quel punto la showgirl non si è saputa contenere, ammettendo che le sue sorti verranno divise solo e unicamente in un modo: Vado via quando il pubblico decide che io debba andare via”.

