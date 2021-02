Il Cantante Mascherato è tornato in televisione dopo uno stop di un anno e un altro grande successo made in Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, il game show di Rai Uno è tornato in onda il 29 gennaio con clamoroso colpo di scena, l’addio della maschera Baby Alieno, all’interno del quale si nascondevano i ‘Ricchi e poveri’, storica band italiana formata da Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.

I concorrenti hanno abbandonato il gioco a fine puntata, poco prima dello spareggio contro la maschera 'Pecorella'. Già durante la prima esibizione di Baby Alieno c'è stato un imprevisto che ha costretto Milly Carlucci a intervenire sul palco e mandare in onda la pubblicità. Secondo quanto raccontato dalla conduttrice, un membro dei Ricchi e Poveri ha avuto difficoltà a respirare e per questo motivo è stato necessario bloccare l'esibizione.















Baby Alieno era tornato sul palco de Il cantante Mascherato ma durante l'esibizione il costume era collassato lasciando intravedere i piedi dei concorrenti che si nascondevano sotto. A quel punto era arrivata la decisione di abbandonare il gioco. "Il nostro Baby Alieno è stato un esperimento genetico e non è facile essere un Baby Alieno, quindi io vi annuncio – e ve lo dico sorridendo perché è il mio mestiere sorridere – ma questa sera non faremo lo spareggio perché Baby Alieno vuole uscire dalla maschera. Vuole uscire e vuole tornare a casa", aveva annunciato Milly Carlucci svelando l'identità di concorrenti.















Pochi giorni fa, la stessa Milly Carlucci, ospite della trasmissione di Antonella Clerici 'È sempre mezzogiorno", aveva confermato il ritorno della maschera al Cantante Mascherato: "Ringrazio i Ricchi e Poveri per il coraggio e la simpatia. Lo scoop è che Baby Alieno torna nella prossima puntata con una nuova anima all'interno. Chi sarà? Cominceremo la puntata con lo spareggio tra Baby Alieno e Pecorella. Non si poteva eliminare un personaggio così simpatico e amato. Poi a fine puntata ci sarà un altro spareggio e svelamento".









Ma adesso, ecco spuntare l’indiscrezione sui reali motivi dell’abbandono dei Ricchi e Poveri. A svelarlo è stato il giornalista Alberto Dandolo nella sua rubrica per il settimanale Oggi: “Una partecipazione lampo giustificata da problemi tecnici: sotto la maschera faticavano a respirare e hanno deciso per l’abbandono”, scrive il giornalista. E ancora: “Gira voce, però, che la partecipazione allo show della Carlucci fosse già prevista per una sola puntata: un modo per lanciare lo show del venerdì, prima dello sbarco al sabato sera di Rai1 per uno speciale evento condotto da Carlo Conti? Ah saperlo…”.

