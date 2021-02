Dopo l’ultimo giorno di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip, ognuno sta reagendo come può a quella che è la notizia peggiore che potesse arrivare. Maria Teresa Ruta, ad esempio, ha voluto condividere con i coinquilini il retroscena della morte di suo padre.

Rosalinda Cannavò si è stretta totalmente al fianco dell'amica ferita, dandole aspalla, anima e tutto il corpo. Poi c'è chi rimane un passo indietro, tipo Andrea Zenga, timido e riservato come sempre. Qualcuno in particolare, però, ha destato la preoccupazione di Giulia Salemi, vediamo di che si tratta…





























Pierpaolo Pretelli, da quando è accaduta la tragedia a Dayane Mello, ha preferito chiudersi in sé stesso, avvolto da pensieri profondi e tormentati. Alla base, però, pare non ci sia soltanto del gran dolore per la condizione di Dayane Mello. A nasare ciò è Giulia Salemi, che non si perderebbe mai e poi mai uno stato d'animo del fidanzato Pier, come nemmeno una sua minima variazione. Vedendo il fidanzato così distaccato e freddo nei suoi confronti, Giulia Salemi ha cercato un chiarimento da lui, ma la scelta di Pierpaolo Pretelli, è ricaduta su una misura difensiva di contenimento. Morale della favola?!









L’atteggiamento di freddezza e chiusura di Pierpaolo Pretelli non ha fatto che peggiorare, tanto da convincere Giulia Salemi che sia successo qualcosa tra di loro che deve averlo scombussolato. Pierpaolo nega ancora, assicurando di non avere un pensiero in particolare che lo turba e l’insistenza della Salemi sembra innervosirlo parecchio. Clicca QUI per guardare il video di Giuli e Pier. Giulia vorrebbe approfondire ma, pur di non doverle rispondere oltre, il Pretelli si alza e finge di dover lavare i piatti della cena. La situazione è estremamente tesa e, almeno da quanto traspare dall’esterno, sembra che i dubbi di Giulia potrebbero essere fondati: il vippone è insolitamente distaccato.

