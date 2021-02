Altra puntata molto interessante quella andata in onda nel pomeriggio del 3 febbraio su Canale 5. Parliamo della trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso, che riscuote sempre un seguito molto importante. Nella puntata dell’altro giorno tutti sono rimasti sorpresi dalla serenata di Antonio Zequila, che si è dichiarato apertamente alla padrona di casa. Ha infatti confessato di essere molto attratto dalla conduttrice televisiva, la quale ha comunque respinto con gentilezza l’avance.

Sempre nella seconda parte del programma, stavolta Barbara D’Urso è rimasta sorpresa da un’affermazione di un’ospite. Non si sarebbe mai aspettata di ascoltare una simile confidenza e inoltre in diretta televisiva. Oltre alla presentatrice Mediaset, anche il pubblico da casa sarà rimasto a bocca aperta dinanzi a questa rivelazione clamorosa. Barbarella non sa mai nascondere le sue reazioni, che sono sempre molto istintive. Andiamo a vedere cos’è successo nello studio di ‘Pomeriggio 5’. (Continua dopo la foto)















In particolare l’ospite Simona Tagli ha affermato: “Sono in défaillance in questo momento perché vorrei anche rompere questo voto di castità”. E Barbara D’Urso ha reagito così: “Ma questo è uno scoop”. L’ospite ha proseguito ancora: “Barbara, ammetto di essere molto combattuta tra la castità e la sessualità. Lo diceva anche Freud che la sessualità a volte cura pure le nevrosi. Sono dieci anni, la grazia l’ho avuta, adesso però sono combattuta”. Ma non è finito qui il racconto. (Continua dopo la foto)















Simona Tagli ha infatti confidato di aver incontrato un uomo: “Ho incontrato un amico speciale”. E Barbara D’Urso, sempre più sorpresa, ha asserito: “Ma qua succede davvero di tutto, no scusate, è una notizia choc”. E Raffaello Tonon si è infine intromesso nell’argomento: “Beh, quest’uomo ha avuto il merito di essere riuscito a farle dimenticare questo voto”. Chissà se nelle prossime settimane la donna presenterà ufficialmente a Carmelita questa persona considerata speciale. (Continua dopo la foto)









Nell’appuntamento del 2 febbraio Antonio Zequila harivelato di essersi innamorato di lei: “Se dovessi scegliere una donna, lo dico davanti a tutta Italia, io sono pazzo di Barbara D’Urso”. La padrona di casa di ‘Pomeriggio 5’ ha risposto picche: “Non sono disponibile”. Ma nonostante questo gentile rifiuto, Barbara D’Urso ha confessato di essere rimasta piacevolmente colpita da queste avances: “Per fortuna non sei l’unico”.

“Fai schifo!”. Bufera sul vip per Dayane Mello. Pubblico del GF Vip furioso: il commento dopo la notizia del lutto scatena un terremoto