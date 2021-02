Andrea Zenga si sta imponendo come grande protagonista al GF Vip. Non solo in diretta, dove in due puntate consecutive ha emozionato il pubblico incontrando prima il padre, Walter Zenga, poi il fratello maggiore Nicolò. Anche nella Casa si sta facendo molto apprezzare. Soprattutto da una coinquilina, che tramite un biglietto ha voluto raccontagli alcune sensazioni che ha provato in questi giorni.

Lei è Rosalinda Cannavò, che poco prima aveva parlato di quel gesto verso Andrea a Samantha De Grenet. A colpire l'attrice era stato il rapporto di Andrea con il fratello e il modo in cui aveva affrontato l'incontro con il padre e quello con la madre Roberta Termali. Quindi si era chiusa in bagno per scrivere la lettera che aveva poi consegnato al diretto interessato.















"Ho scritto: 'Penso che capirai chi te lo ha mandato – aveva confidato a Samantha -, una persona talmente timida da non riuscire a dirtelo in faccia. Mi è piaciuto tanto come hai affrontato la situazione. Sei un uomo dai valori rari da trovare oggi. Lo hai dimostrato in quella situazione ma lo dimostri ogni giorno con il tuo modo di fare e con la persona che sei'".















La reazione di Andrea Zenga? Ha ammesso di essere attratto da Rosalinda e ha palesato una grande affinità con lei, ma ha anche affermato che non potrebbe mai accadere nulla fra loro visto che lei è ancora fidanzata. Insomma, di fatto ha rifiutato Rosalinda dopo la lettera. "Sono solo parole carine…", ha detto al suo amico Andrea Zelletta, che gli ha fatto presente di avere un rapporto bellissimo con Rosalinda, "ma un biglietto così non me l'ha mai scritto".











“Non mi permetterei mai, quello più che altro, sono stati giorni un po’ così”, ha replicato Zenga, che per ora dunque sembra deciso a rimanere distante da Rosalinda Cannavò, rispettando il legame con Giuliano, il fidanzato che la aspetta fuori dalla Casa. Zelletta, parlando con la De Grenet, si è detto invece convinto che fra i due ragazzi possa nascere qualcosa di importante. “Sono molto simili, nel modo di porsi, nel modo di comportarsi, affrontare le situazioni – ha chiarito -, Andrea è frenato perché rispetta l’uomo che sta fuori, il fatto che Rosalinda comunque è ancora fidanzata, se fosse stata single…”.

