Continua a tenere banco la terribile notizia della morte del fratello di Dayane Mello. I concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’ sarebbero pronti a compiere un gesto meraviglioso, infatti vorrebbero poter abbandonare il reality show e concedere la vittoria alla sudamericana. La regina del programma però li ha censurati e non sappiamo dunque se la produzione potrà essere d’accordo con questa ipotesi. Ma nelle ultime ore è scoppiata una bufera per una frase di un ex concorrente.

Innanzitutto bisogna dire che Alda D'Eusanio ha fatto infuriare gli utenti con la frase: "Ma è quello bello?". Immediati i commenti dei fan su Twitter: "Ma cosa chiede Alda? Siamo impazziti?". E ancora: "Totalmente fuori luogo, è l'ultima arrivata, poteva stare zitta". Alda D'Eusanio, parlando con Dayane, ha anche aggiunto: "La razza brasiliana è proprio bella, hanno un sedere". Adesso un nuovo commento ha scatenato un putiferio e sicuramente le polemiche non cesseranno a breve.















Ovviamente Dayane Mello è distrutta dal dolore, ma visto che non avrebbe potuto raggiungere il Brasile perché sarebbe stata costretta a sottoporsi ad una quarantena per via del coronavirus, ha preferito rimanere al 'GF Vip' per avere l'affetto dei concorrenti. Una decisione che non tutti hanno però accolto di buon grado. Infatti, un ex gieffino ha sollevato una marea di polemiche per una frase inaspettata. In pochi minuti gli utenti lo hanno preso di mira criticandolo pesantemente.















A soffermarsi sulla vicenda Salvo Veneziano, che ha scritto sui social network: "Condoglianze. Purtroppo la vita è questa. P.S.: posso sembrare cinico, ma mi sorprende molto che non stai abbandonando la casa?". E gli utenti hanno subito replicato: "Salvo Veneziano non dovevano eliminarlo dal GF Vip, ma dal mondo intero per quanto fa schifo", "Che schifo immenso che mi fai", "Una persona del genere non dovrebbe avere diritto di parola", "Segnalate il profilo di Salvo".









Dopo che tutti i vipponi hanno appreso l’incredibile notizia che ha distrutto ovviamente Dayane Mello, sono rimasti sconcertati. Si sono vissuti moltissimi momenti di silenzio e in tanti non sapevano nemmeno cosa poter dire alla giovane per cercare di rincuorarla. Tutti i protagonisti della Casa sarebbero concordi nell’abbandonare il reality show prima del primo marzo e consegnare così il successo alla sudamericana.

