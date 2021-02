Una giornata pesantissima dentro la casa del Grande Fratello. Aria a tratti irrespirabile dopo la notizia della morte del fratello di Dayane Mello. Un dolore che ha lacerato la modella brasiliana, candidata numero uno alla vittoria finale del programma, in soccorso della quale sono arrivati tutti gli inquilini della casa nessuno escluso.

Lucas aveva 27 anni e da indiscrezioni raccolte dal sito Globo è deceduto a seguito di un tremendo incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina. Nella mattinata di mercoledì 3 febbraio, dopo che il fratello maggiore della modella, Juliano, aveva dato l’annuncio su Instagram, Dayane è stata messa al corrente della tragedia dagli autori del GF Vip. È stata convocata in confessionale poi, come spiegato in un comunicato ufficiale pubblicato sui canali social del reality, è momentaneamente uscita dalla Casa. Un’ora dopo circa è rientrata. Continua dopo la foto















Dapprima si è chiusa in bagno con l’amica Rosalinda Cannavò, poi ha dato al resto degli inquilini la notizia. Notizia a cui è seguito un silenzio glaciale: tutti sconvolti e vicini alla gieffina, distrutta per la morte di Lucas. Dayane ha però deciso di rimanere al GF Vip. “Non posso andare in Brasile perché devo fare la quarantena. Starei in quarantena in un container, da sola…”, ha spiegato agli altri che le hanno dato ragione e per tutto il giorno hanno provato a darle tutto il loro sostegno. Continua dopo la foto















Ma ancora una volta non sono mancate le polemiche per alcune parole di Alda D’Eusanio. Appena rientrata nella Casa, Dayane Mello ha ricevuto le condoglianze di tutti. E la giornalista le ha chiesto: “Ma è quello bello?”. IImmediati i commenti dei fan su Twitter: “Ma cosa chiede Alda? Siamo impazziti?”. E ancora: “Totalmente fuori luogo, è l’ultima arrivata, poteva stare zitta”. Continua dopo la foto











Non è tutto. Alda D’Eusanio, parlando con Dayane, ha anche aggiunto: “La razza brasiliana è proprio bella, hanno un sedere”. Solo qualche giorno fa, lo scivolone di Alda D’Eusanio durante la cena italo-persiana aveva detto:“Vedi qualche negr*** a tavola?”.

Ti potrebbe interessare:GF Vip, il gesto di Tommaso Zorzi dopo la notizia del lutto scalda il cuore di tutti: “È per Dayane”