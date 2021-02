La giornata del 3 febbraio sarà ricordata per molto tempo nella storia del ‘Grande Fratello Vip’. La notizia del decesso del fratello di Dayane Mello ha sconvolto tutti, concorrenti, produzione e pubblico da casa. Una vera e propria batosta, giunta tra l’altro in modo inaspettato visto che Lucas aveva appena 27 anni ed è morto improvvisamente. A causare il suo decesso è stato un incidente stradale in Brasile. Lei sta comunque proseguendo la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia.

Non può infatti viaggiare e raggiungere la sua nazione d’origine, anche perché dovrebbe obbligatoriamente sottoporsi ad un regime di quarantena che le impedirebbe ugualmente di presenziare ai funerali del giovane. Come detto, anche i coinquilini della sudamericana sono rimasti scioccati quando hanno saputo tutto. E adesso starebbero seriamente pensando ad un’iniziativa mai accaduta fino ad ora. Un gesto davvero molto bello che raccoglierebbe l’applauso di tutti. (Continua dopo la foto)















Dopo che tutti i vipponi hanno appreso l’incredibile notizia che ha distrutto ovviamente Dayane Mello, sono rimasti sconcertati. Si sono vissuti moltissimi momenti di silenzio e in tanti non sapevano nemmeno cosa poter dire alla giovane per cercare di rincuorarla. Mentre stavano discutendo del fatto in questione, è balenata in mente ai concorrenti e soprattutto a Tommaso Zorzi una proposta significativa. Se messa in pratica, entrerebbe di diritto nella storia del ‘Grande Fratello Vip’. (Continua dopo la foto)















Tutti i protagonisti della Casa sarebbero concordi nell’abbandonare il reality show prima del primo marzo e consegnare così il successo a Dayane Mello. Zorzi ha subito fatto questa proposta, accolta favorevolmente all’unanimità. In particolare, Stefania Orlando ha commentato: “Io non riesco a giocare in questo modo”. E Samantha De Grenet ha aggiunto: “Ragazzi, lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti”. Dunque, un addio di massa e vittoria da consegnare a lei. Ma la regia ha censurato ciò che stavano dicendo. (Continua dopo la foto)









Già in precedenza il dolcissimo gesto di Tommaso Zorzi nei confronti di Dayane Mello ha emozionato tutti. Lui si è messo a cucinare le lasagne. Per chi non lo sapesse, a Dayane le lasagne di Tommaso piacciono moltissimo e per questo ha deciso si preparargliele nonostante muovano in lui il dolce e commovente ricordo della nonna. Quando le preparò a ottobre, non le mangiò e si lasciò andare a un lungo pianto.

