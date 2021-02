Tutti i concorrenti di questo GF Vip sono stretti a Dayane Mello, che mercoledì 3 febbraio è stata colpita da un grave lutto familiare. È morto il fratello minore della modella. Lucas Mello aveva 27 anni e da indiscrezioni raccolte dal sito Globo è deceduto a seguito di un tremendo incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina.

Dayane è stata messa al corrente della tragedia dagli autori del GF Vip. È stata convocata in confessionale poi, come spiegato in un comunicato ufficiale pubblicato sui canali social del reality, è momentaneamente uscita dalla Casa. Un'ora dopo circa è rientrata. Dapprima si è chiusa in bagno con l'amica Rosalinda Cannavò, poi ha dato al resto degli inquilini la tragica notizia e spiegato che intende rimanere nella Casa.















Una notizia, questa della morte del fratello di Dayane, piovuta sulla casa del GF Vip come una doccia gelida. "Devastante", ha detto Zelletta a cui ha fatto eco Zorzi: "Terribile". E poi: "Mamma mia, pensa a un padre perdere un figlio così". Stefania Orlando ha consigliato a tutti di "starle vicino nel giusto modo". Per tutto il giorno sulla Casa di Cinecittà solo silenzio e lacrime.















Come detto, tutti i vipponi sono stretti al dolore della Mello e il piccolo ma dolcissimo gesto che ha fatto per lei Tommaso Zorzi non è passato inosservato in rete. L'influencer, dopo aver appreso la triste notizia, si è messo a cucinare le lasagne. Per chi non lo sapesse, a Dayane le lasagne di Tommaso piacciono moltissimo e per questo ha deciso si preparargliele nonostante muovano in lui il dolce e commovente ricordo della nonna.









MRT: Tommy hai fatto la lasagna?

Tommy: Si, sapete che ho un rapporto strano con questo piatto perché mi ricorda mia nonna, ma l’ho fatta perché mi sono sentito di farla anche per Dayane (Dayane ama le lasagne di Tommy)

Come riporta il sito Funweek, quando le preparò a ottobre mentre il piatto riscuoteva un grande successo tra i suoi compagni di avventura, Tommaso non le mangiò e si lasciò andare a un lungo pianto: “Non riesco, mi ricorda mia nonna che preparava sempre la lasagna”. Ma deve essergli sembrato carino e affettuoso prepararle per Dayane, distrutta dopo quel grave lutto. Questo sì che è un piccolo ma immenso gesto.

