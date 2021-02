Ha fatto presto il giro della rete la tragica notizia della morte del fratello di Dayane Mello, Lucas, Notizia che è stata data questa mattina dal fratello maggiore Juliano Mello, che nelle ultime settimane aveva anche sentito la modella in diretta, al GF Vip dove lei è reclusa da settembre scorso. Juliano ha pubblicato una Storia su Instagram e annunciato così la scomparsa di Lucas, che aveva 27 anni.

"Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno". In conclusione, un pensiero alla sorella Dayane nella Casa: "Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve".















Poco dopo la conferma anche sul profilo Instagram ufficiale di Dayane Mello, con un post in tre lingue differenti sotto alla foto della gieffina e i tre fratelli: "Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l'affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff".















Lo staff della modella brasiliana ha avuto cura di specificare che la Mello era ancora ignara di tutto e che sarebbe stata presto informata. Così è stato: dopo nemmeno un paio di ore, è arrivato l'annuncio del GF Vip sulla pagina social ufficiale: "Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di "Grande Fratello Vip" per motivi familiari". Poco prima, come mostrano le immagini della diretta, la modella ha ricevuto il sostegno dei suoi inquilini.









Nel frattempo, sul sito Globo.com è uscito un articolo con i dettagli sulla morte di Lucas Mello, di cui le cause del decesso non erano state rivelate. Si legge che sarebbe deceduto in un incidente stradale durante la notte a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina. Si richiede anche la massima cura nel comunicarle l’accaduto e dicono questo doloroso compito spetterà al fratello Juliano.

