“Lo sapevano già!”. Andrea Zelletta smaschera il GF Vip e la regia censura. Cosa è saltato fuori

Il misterioso bigliettino di Rosalinda a Zenga continua a dare pensiero ai concorrenti e in particolar modo Andrea Zelletta e Samantha De Grenet, conoscendo meglio la vicenda, decidono di parlarne con la giovane. I due si mostrano da subito molto preoccupati che la giovane possa rimanerci male per alcuni commenti della restante comitiva così Samantha, con grande premura, prende la parola dicendo: “Tu ti sei confidata con me e so benissimo il pensiero ma ne abbiamo parlato un pò tutti…”.

Andrea Zelletta allora, prendendo le redini del discorso, con grande delicatezza aggiunge: "Zenga me lo ha confidato perché pensava che fosse uno scherzo, ma Tommy ha trovato la brutta copia" spiegando come alcuni dei coinquilini abbiamo frainteso il suo gesto: "Parlavano di un possibile gossip". Rosalinda appare da subito molto infastidita dal comportamento dei coinquilini che hanno letto la copia del messaggio: "Non c'era scritto nulla di male, sono timida e ho preferito scrivere… ma ci rimango male se hanno insinuato altro".















Samantha rassicurandola aggiunge: "Prendila con ironia, volevano scherzare… noi però temevamo che tu ci rimanessi male". I tre coinquilini continuano a confrontarsi senza sosta e sia i timori di Samantha che di Andrea Zelletta si rivelano fondati: "Non mi piace che hanno preso la copia e l'hanno letta, non è carino. Non capisco perché cercare la malizia in una cosa carina, sapendo anche la mia situazione… lo scherzo non deve sforare!".















Poi Zelletta si sposta in cucina per preparare il pranzo si lancia in un discorso che il GF Vip censura clamorosamente. L'ex tronista è arrivato alla conclusione che il Grande Fratello Vip, già a metà gennaio, potesse essere al corrente del fatto che il programma non sarebbe terminato a febbraio, come tutti si aspettavano, e che quindi la notizia data a loro sarebbe arrivata settimane dopo quella ufficiale rivelata da Alfonso Signorini durante la puntata in diretta.









“Fai un calcolo – spiega Andrea Zelletta all’amico Tommaso Zorzi – Alda è entrata l’1”. “No, è entrata venerdì 29”, lo corregge Tommaso. Andrea prosegue: “11 giorni di quarantena e siamo al 18 (Gennaio)… lo sapevano prima che la finale era l’1 marzo allora”, dice il concorrente che viene subito censurato dalla regia. Per questo motivo, secondo il concorrente, gli autori e ovviamente Signorini erano già a conoscenza del prolungamento del programma (prima del 25 gennaio), differentemente da quanto dichiarato.

